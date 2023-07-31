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走進書店才知道有超過1200可花！青年一輩子可領「7次文化幣」

▲▼文化部今日舉辦「享讀福爾摩沙-全國創新書市」獲選單位共識營營暨起跑宣示。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部推動「享讀福爾摩沙-全國創新書市」號召全國數百間書店、出版社、藝文團隊串連，連續10個月舉行以閱讀為核心的藝文市集。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部為振興藝文產業，推出成年禮金1200點文化幣，今年18-21歲符合資格青年都能領取，其中在獨立書店還加碼2點多1點，等於2元可花到3元。而今（31）日有書店業者表示，其實很多青年還不知道自己有1200可以領，甚至不知道書店有加碼，發現後回去PO在社群，才讓全班都知道。文化號召數百間書店、出版社、藝文團隊串連，將於7月起連續10個月，接力舉辦百場以上「書市」藝文市集，讓大眾走進書店。

文化部以結市的概念，推動創新書市活動，以「享讀福爾摩沙」為主軸，共有數百間書店、出版社、藝文團隊，自7月起的連續10個月，接力在全台舉行上百場以閱讀為核心的藝文市集、近千場閱讀及藝文推廣活動，邀大眾跟著書店的腳步，漫遊台灣享受閱讀。

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▲▼文化部今日舉辦「享讀福爾摩沙-全國創新書市」獲選單位共識營營暨起跑宣示。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長史哲提到，文化幣未來將常態化在16~22歲青年發放，藝文業必須思考如何長期及永續經營16歲～22歲的族群。（圖／記者林育綾攝）

文化部長史哲表示，這次的文化幣成年禮金，特別在獨立書店加碼，也就是2點加送1點，到目前為止看起來，整個成果績效比藝FUN券好，而這樣的加碼不只是為了支持獨立書店而已，其實是希望能夠在每個地方，大家能夠自然產生文化的聚落和據點，而獨立書店其實就是當地的文化據點。

目前從數據來看，文化幣的消費的金額中，獨立書店很穩定的地佔據約10分之1，而日前也公布文化幣成年禮金將「常態化」實施，擴大到16至22歲，因此未來青年可以說「一生可以用7次文化幣」，那麼如何長期及永續經營16歲～22歲的族群，也會是未來整個獨立書店、出版圖書業必須思考的事。

▲▼文化部今日舉辦「享讀福爾摩沙-全國創新書市」獲選單位共識營營暨起跑宣示。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部號召推動「享讀福爾摩沙-全國創新書市」，邀請獲選單位參與共識營，同時也進行起跑宣示。（圖／記者林育綾攝）

邊譜書店負責人、獨立書店文化協會理事長廖英良分享，其實很多年輕人還不知道有「文化幣」可以用，常常是他們經過書店門口，看到海報時好奇走進，才知道甚至有加碼2點送1點。他請託上門的青年回去分享給同學，後來青年PO到社群後，全班都知道了；因此廖英良後續也拜託一些學校的老師，跟同學們分享成年禮金的訊息。

而他觀察，從文化幣6月6日起發放至今，來到邊譜書店使用文化幣的年輕人，平均每人消費700到800元，也有人願意消費整套書籍。他觀察有些套書要價1千多元，年輕人平時可能會很斟酌，不一定有能力購買，因此有了文化幣之後就比較願意。

另外，見書店店長楊雅萍也分享推出「梭哈禮」，1200可帶走價值2200的書。他們特別請插畫家林廉恩設計，以基隆、書店為元素的閱讀禮袋，鼓勵青年朋友梭哈手上的1200點及加碼的600點文化幣，即可帶走價值共2200元的書及「梭哈禮」閱讀禮袋，再加上原本消費滿200點就可當場抽文化幣的活動，最高有可能放大文化幣價值到2500點以上。這個策略讓書店在6月的第一週，消費額有4分之1以上來自文化幣的貢獻。

▲▼文化部推動創新書市活動，以「享讀福爾摩沙」為主軸，共有數百間書店、出版社、藝文團隊，連續10個月在全台接力舉行以閱讀為核心的藝文市集。（圖／文化部）

▲此次「享讀福爾摩沙」也邀請各家書店推出推薦書單。（圖／文化部）

文化部今日舉辦「享讀福爾摩沙-全國創新書市」獲選單位共識營營暨起跑宣示，史哲說明，「雖然是獨立書店，但是我們不能真正獨立、不能單打獨鬥，應該要合縱連橫」，所以特別請人文出版司號召舉辦這場聚會，讓書店和出版界彼此交換意見，思考如何長期經營青年族群並吸引更多人走進書店。

史哲也提到，手機網路各種娛樂衝擊書業，但手機確實是短訊，他認為獨立書店在閱讀的推廣，也扮演了穩定社會的力量，讓短訊不會成為主宰我們的唯一訊息來源。透過閱讀書本、討論、講座，一切實體的文化交流，讓人在短訊之外能夠沉澱下來思考，在知識和訊息之間的真實世界是如何，「當然這是我個人比較理想化的期許了」不過他期望大家交流後，有更多的機會實踐。

▲▼文化部獎勵實體書店，將接力舉行創新「書展市集」。（圖／文化部提供）

▲7月起連續10個月，各地將接力舉行以閱讀為核心的藝文市集。（圖／文化部提供）

文化部表示，實體書店是在地重要的知識交流、藝文體驗場所，但是一家書店的能量終究有限。因此，文化部鼓勵書店整合在地資源，「主動出擊，走出書店」，以豐富的藝文市集，配合多元豐富的延伸活動，以及將大眾引流回書店的推廣措施，讓大眾接近書籍、親近閱讀、最終「重新走進書店」。

「享讀福爾摩沙」網站即日起也同步上線，方便大眾查詢全國書市、延伸活動資訊。為呼應主題，今日也特別邀請參與書店選書，後續也會將完整書單刊登在活動網站中，邀請讀者一起閱讀台灣。

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