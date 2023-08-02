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10大夯團領軍「庄頭劇場」巡迴免費看！雲門《十三聲》雲林首登場

▲▼文化部「庄頭劇場 藝日限定」開跑。（圖／文化部）

▲文化部「庄頭劇場 藝日限定」巡迴演出活動，首場在8月5日於雲林開跑。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

文化部集結10大「台灣品牌團隊」，今年8月～12月在全台10個縣市巡迴「庄頭劇場」，每次由一個團隊攜手5個傑出的團體輪番上陣演出，首場8月5日將由雲門舞集在雲林西螺大橋的草坪廣場，帶來又台又狂的經典舞作《十三聲》，讓民眾在自家庄頭免費欣賞，國際級演出不再是都會級場館的專利，達到「文化平權」！

文化部在疫後提振受創最重的表演藝術產業，也為了替民眾「振心」，特別在全台10縣市舉行10場次「庄頭劇場 藝日限定」，以「文化平權」為理念，由10個最具代表性的表演團隊領軍，帶來經典劇目。包括包括唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》、明華園搬出睽違11年的壓箱寶《超炫白蛇傳》、躍演的秒殺戲《勸世三姊妹》等，讓全國各地的孩子們在未來的某一天，記起當年在自家庄頭最美好的那場演出。

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▲雲門舞作《十三聲》演繹艋舺的生猛氣息。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

擔任首場開幕的雲門舞集，將於8月5日在雲林西螺大橋的草坪廣場，帶來舞作《十三聲》。雲門舞集藝術總監鄭宗龍說，《十三聲》是他從小在艋舺，看到菜市場、夜市或是廟口的人，所發出的聲音或是動作，所編出的作品，大家到西螺來看這作品時會發現，「舞者除了跳舞還會唱歌，也會唱出廟埕裡面師傅在唱的咒」。

而《十三聲》也即將在11月前往西班牙、法國巡演，希望藉由《十三聲》，讓大家看見舞者用身體和聲音，帶出台灣生猛而旺盛的生命力、、令人痴醉的色彩。

除了晚間的雲門舞集外，活動當天下午3點起，將由5個表演團隊輪番演出，包括「太日樂集」以大鼓擊樂震撼天地，打開巡演序幕；還有「魔梯形體劇場」，是台灣少數以肢體喜劇為主要的創作風格；「真雲林閣掌中劇團」象徵雲林重要文化資產布袋戲；「小豆豆舞蹈團」透過肢體帶動親子台上台下互動；「樂耕農室內樂團」則以悠揚的樂音緩和舞台的熱烈氛圍，為上半場的活動總結，也為夜晚《十三聲》演出鋪陳。

▲▼文化部「庄頭劇場 藝日限定」開跑。（圖／文化部）

▲「庄頭劇場 藝日限定」也結合市集，青年還可使用「文化幣」消費。（圖／文化部）

在白天的節目中，還有阿甯咕劇團與民眾進行親子互動跳跳操，以及由台灣特技舞蹈協會匯聚來自森森不息街頭劇場、海Fun街頭馬戲-Havefun circus、彬彬團隊的街頭藝人們，為民眾帶來舞立方、鐵環秀、幽默風趣的小丑秀，營造貼近民眾、互動性超高的街頭劇場。

「庄頭劇場 藝日限定」以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向作為主軸。創意市集特別開放18-21歲青年可使用「文化幣」，鼓勵青年朋友就地消費，購買喜歡的當地文創品牌。

而為了讓民眾有看又有得逛，有吃又有得拿，現場也準備包括漁夫帽、萬用帆布袋、來自東豐的有機米磚等紀念品，只要完成指定任務便就有機會至服務台兌換。

▼「庄頭劇場 藝日限定」8月5日在雲林開跑。（圖／文化部）

▲▼文化部「庄頭劇場 藝日限定」開跑。（圖／文化部）

「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」雲林站
時間：2023年8月5日（星期六）15:00至21:00
地點：雲林縣西螺大橋草坪廣場
粉專：文化平權巡演 庄頭劇場 藝日限定

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庄頭劇場文化部雲門十三聲

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