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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲虧「母雞弱小雞跑光」　侯友宜直搗賴清德本命區：大家都在啊！

▲▼ 侯友宜在台南進行廟口開講。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜在台南進行廟口開講。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台南報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日直搗民進黨總統參選人賴清德本命區，到台南市北區大觀音亭暨興濟宮參拜並進行廟口開講。對於台南市長黃偉哲日前直言，「國民黨小雞快跑光了，侯友宜有點太弱了吧」，侯友宜受訪時笑說「你看我們小雞都在這裏啊！」

侯友宜持續走訪基層，今日一早到台南。侯友宜表示，會用當警察打死不退的精神，為人民拚好日子，廟口開講也會一場一場講下去，和所有的鄉親一起拚，「顧好台灣，不戰爭、要和平！」

今日廟口開講，競辦組織副召集人謝龍介、立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，及市議員許至椿、童小芸、蔡宗豪皆到場陪同，雖然夏日氣溫炎熱，廟埕仍湧入數百位鄉親力挺侯友宜，高喊凍蒜。

▲▼ 侯友宜在台南進行廟口開講。（圖／記者崔至雲攝）

被媒體問到，黃偉哲說「國民黨小雞跑光」，王家貞先笑說，「哪有跑！我們都在啊！」，侯友宜也說，「你看我們小雞都在這裏啊，我們走到哪裡跟我們的小雞立委，都一起跟市民民眾請託，我們都同心同力共同打拼，一直向前行，贏得最後的勝利」。

侯友宜也強調，今天再度來到台南，跟台南的鄉親在一起，因為他也是南部小孩，台南在他當警察的時候，也常常來到這裡，所以對台南很熟悉，這次利用廟口開講的方式，說明要為台南做什麼事情，說明未來要為台灣走一條安全、和平的路，也把台南現在遇到的事情，一項一項來說給台南人聽，希望贏得台南人的信任。
 

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