上月合體郭台銘、今與侯友宜同台　王家貞：盡力讓好朋友並進

▲侯友宜赴台南廟口開講，立委參選人王家貞（右）現身力挺 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨台南市第五選區立委參選人王家貞上個月才合體鴻海集團創辦人郭台銘，今（12）則參與國民黨總統參選人侯友宜廟口開講，面對郭台銘有可能獨立參選，王家貞表示，她希望多交朋友，並盡自己最大努力，盡一份微薄力量，讓好朋友終究一起攜手並進。

郭台銘上個月專程前往王家貞服務處，並表示王家貞連任6屆市議員，這次被國民黨徵召在最艱困選區參選立委，深受王家貞俠女性格所感動。王家貞當時也表示，非常感謝郭台銘前往看他，自己會努力拚選舉。

侯友宜今則前往台南興濟宮進行廟口開講，王家貞也到場支持，對於郭台銘醞釀獨立參選，王家貞說，台灣是民主社會，尊重每個人參政選擇權，但是預祝侯友宜在最短時間整合所有看不順眼、對於目前政情不滿的人，一起加入警察抓小偷的行列，希望好朋友終究會回到大家庭，一起打拼。

王家貞也說到，要看一位政治人物的表現，其實是綜合多方面的，侯友宜就是腳踏實地做事，這一生他都奉獻給這塊土地，一定會陪著他一起力拼，為中華民國贏得勝利。

最後她也強調，自己希望多交朋友，盡最大努力、微薄力量，讓好朋友終究一起攜手並進。此話似乎也是希望郭台銘終究回到國民黨內，一起支持侯友宜。