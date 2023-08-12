賴清德發文喊「過境美國與朋友見面」　AIT主席回應：期待並歡迎

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人、副總統賴清德今（12日）將率團出訪友邦巴拉圭，期間將過境美國。賴清德今日在推特上發文表示，他很期待與巴拉圭現任總統阿布鐸會面，也很高興過境時能與美國的朋友見面；而美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）12日也轉發賴清德的推特文章表示，AIT期待歡迎副總統賴清德前往巴拉圭的途中過境美國。

總統蔡英文指派賴清德擔任特使，率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮；訪團預計12日啟程，18日返台，期間過境紐約與舊金山。

賴清德今日在推特上發文表示，他即將前往巴拉圭亞松森出席新任總統貝尼亞的就職典禮，並向他及巴拉圭人民轉達總統蔡英文及台灣最美好的祝賀。此外，他也期待與現任總統阿布鐸會面，感謝他的堅定支持，也很高興過境時能與美國的朋友見面。

對此，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）也轉發賴清德推文表示，AIT期待歡迎副總統賴清德前往巴拉圭的途中過境美國，引發熱議。

▼AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）轉發賴清德推文 。（圖／翻攝自推特）

