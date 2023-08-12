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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共宣布軍演強碰賴清德出訪　綠委：採務實、彈性、低調方式互動

▲▼賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統、民進黨總統參選人賴清德將在前往巴拉圭總統就職典禮之時，分別於8月12至13日以及8月16至17日過境紐約與舊金山。而賴此行將遵循過去台灣副總統過境美國的先例。民進黨立委許智傑12日表示，此次副總統出訪，正值選舉前敏感時機，中國也宣布軍演，因此會採比較務實、彈性、低調的方式互動。

彭博社援引知情人士指出，賴清德此行預計不會會見任何美國議員或政府高官，只會和美國在台協會（AIT）官員與在美台灣人士進行會面，而他全程也將保持低調，並遵循過去台灣副總統過境美國的先例。

儘管如此，中方依舊對美台之間的官方往來持反應態度，並多次作出強烈回應。對於賴清德將過境美國一事，中國外交部發言人此前曾就表示，中方堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美。

許智傑表示，此次副總統出訪，正值選舉前敏感時機，中國也宣布軍演，因此會採比較務實、彈性、低調的方式互動，以拜訪台僑、社團為主軸；若有官方互動交流也會在檯面下，等回台後再公布外交成果的影片或照片。

對於賴清德將出席巴拉圭總統就職典禮，許智傑則直言，這是國際上重要外交場合，想必可以結交許多國際友人，提升台灣國際能見度，不僅是關注台美互動而已，也讓國人跟世界肯定賴清德有能力做好外交事務的。

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