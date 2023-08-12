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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

麻生太郎喊「要有打仗覺悟」　謝長廷分析非失言：目的就是台海和平

▲▼日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供）

▲日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎日前在台灣演講時強調，避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備。駐日代表謝長廷10日表示，這不可能是輕率失言，應是經過深思熟慮，符合執政黨政策下的觀點表達。綜觀其演講重點，基本上確定台灣海峽的和平安定對日本很重要，絕對不能發生戰爭、挺台灣守護和平。

麻生太郎日前訪台時，提到「為了守護台灣海峽的和平安定，強大嚇阻力是必要的」不是只有防衛的力量就可以，必須明確的讓對手知道「為了維護台海安全我們有可能動用武力」。 因此，日美台要有「不惜一戰的覺悟」。此言引起中國譴責為「不自量力，大放厥詞」，日本在野黨共產黨等也批評「輕率」或「違背日本專守防衛政策的挑釁發言。」

對此，謝長廷表示，麻生政治歷練豐富。而且日本政黨的黨紀非常嚴明，像這種重要的發言，不可能是輕率失言，應該是經過深思熟慮，符合執政黨政策下的觀點表達。

謝長廷指出，綜觀其演講重點，基本上確定台灣海峽的和平安定對日本很重要，絕對不能發生戰爭，基本上是挺台灣守護和平，但是他認為要有軍事嚇阻力、執行意志力，並讓對手知道這個能力意志力才能嚇阻戰爭達到和平，所以最終目的還是保護台灣海峽的和平。

謝長廷直言，日本的輿論大致是肯定，這幾天遇到日本政界的人士也都相當肯定，認為麻生前首相率直清楚的言所當言，「我們不宜過度解讀，更不應敵我好壞都不分的批評。」
 

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