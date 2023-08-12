南韓隨機殺人64歲婦遭撞死　丈夫「悲痛發聲」：老婆是我大學初戀

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站3日傍晚發生開車衝撞、隨機殺人案，造成一名64歲李姓婦女慘死，22歲兇嫌崔元鍾移送檢方時首度表示懺悔，強調未來會寫悔過書，此番話語激怒死者家屬，死者丈夫公開妻子的照片，透露妻子是他大學初戀，當妻子在他眼前昏迷，簡直感到快瘋了。

根據《朝鮮日報》等韓媒報導，64歲李姓婦女3日傍晚向丈夫權某提議，要從京畿道城南市盆唐區的住處外出用餐，權某體貼地讓妻子走在靠人行道內側，未料卻因此遭到兇嫌崔元鍾（최원종，音譯）開著米白色「起亞早晨」（Kia Morning）轎車衝撞，權某眼睜睜見到愛妻遭轎車惡意衝撞昏迷、倒臥血泊。

▼家屬公開李熙南生前幸福吹慶生蛋糕蠟燭的相片。（圖／YouTube／KBS News）

▲死者李熙南已火化，其丈夫權某在告別式後安置骨灰。（圖／YouTube／KBS News）

權姓男子昨（11）日接受KBS News專訪，他向媒體公開亡妻的姓名、照片，表示自己妻子的姓名其實是李熙南（이희남，音譯），而照片中的李熙南坐在生日蛋糕前、開心幸福地拍手笑著唱歌，他和女婿接受專訪時情緒相當激動，無法接受他們最珍愛的家人就這樣無辜地橫死街頭。

權男表示，「看到妻子在我眼前昏迷、倒臥血泊之中，那時的我簡直瘋了。我老婆是我大學一年級時的初戀。難道這是一場單純的車禍嗎？這分明是恐怖攻擊、是謀殺！」

權男的女婿也表示，他無法接受媒體在公開兇嫌崔元鍾的姓名後，一直描述崔元鍾罹患精神疾病，導致崔元鍾反而受到關注的狀況，「將事情描述焦點聚集在犯罪者的身上，這不是正確的吧！」，兩人認為崔元鍾移送檢方時之所以承諾會寫悔過書，純粹只是想要獲得減刑。

▲南韓地鐵書峴站隨機殺人案兇嫌崔元鍾10日上午移送檢方。（圖／達志影像／newscom）

權男、女婿也在受訪時透露，其實事發地點早前原本有設置護欄、禁止車輛開上去，然而之後卻不知何時莫名撤去護欄。

另外，報導也指出，另一名遭到崔元鍾狠心衝撞而重傷的20多歲女性，目前仍處於命危狀態，且家屬需負擔每天高額的住院費用。