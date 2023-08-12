新北「北海夜金閃閃」8／12開跑　攝影抽好禮、交通資訊報你知

▲北海潮與火透過藝術裝置燈光、夜景光環境營造，點亮北海岸的夜空。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年暑假「北海夜金閃閃－北海潮與火」即將於8月12日起至9月3日止，透過藝術裝置燈光、夜景光環境營造與火舞表演，點亮北海岸的夜空。新北市政府景觀處表示，今年與朱銘美術館一同攜手合作，以「青農」為主題進行推廣，展現藝術力與青農力浪潮，包你好吃好玩，滿載而歸。

2023北海潮與火系列活動共計包含有《潮火共生》展覽，於金山區中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園與萬里區新落成啟用的大鵬足湯公園，展出總計5組藝術作品，搭配夜間點燈與光環境營造下，更顯迷人與神祕感。另外還有大家所熟知的「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」帶來《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》火舞演出，以秀帶出本次活動主軸，精彩可期。再加上首度登場的青農火BBQ派對、浪潮市集與「潮8-新北特有種」在地青農分享會-五感體驗活動現場Live演唱與活動限定「潮聚玩攻略」超值包限量開賣。

▲活動期間將自行拍攝與活動有關的精美照片，於《賞花快報》臉書粉專參加活動貼文抽好禮。

新北市景觀處表示，今年也首度規劃攝影貼文線上活動，大家可於活動期間：8月12日至9月3日，將自行拍攝與活動有關的精美照片，主題從火舞表演、各組藝術作品、活動夜景光環境、浪潮市集到體驗活動成果分享等，內容不限並上傳至新北市政府綠美化環境景觀處「賞花快報」活動FB粉專區PO照及tag2位好友，屆時將在活動結束後抽出10位幸運得主，提供驚喜好禮，好禮為限量的「潮聚玩攻略」超值包。

景觀處指出，如欲搭乘大眾運輸工具者從台北出發可搭乘皇家客運1717路、國光客運1815路；淡水出發可搭乘淡水客運862路、863路、台灣好行、皇冠北海岸線；基隆出發可搭乘基隆客運790路、862路、953路、1068路、F921路、F923路，在磺溪橋站或是中角灣站下車即可到達中角灣國際衝浪基地。

▲活動好禮，北海潮與火活動概念文創商品「Wave」1件與活動期間限定商品「潮聚玩攻略」1份。



景觀處說，若是自行開車者從基隆市前來，中山高下八堵交流道、北二高下基金交流道、臺62線下安樂端交流道，沿基金公路經臺2線、萬里區，即可抵達；從臺北市前來：沿陽金公路下陽明山國家公園，即可抵達；另從淡水區前來者：沿登輝大道走臺2線經三芝區、石門區，即可抵達中角灣國際衝浪基地。各項「2023北海潮與火」活動相關資訊與詳情請至活動官網查詢。