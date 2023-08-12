新北優化無障礙人行環境　金山區公所落實人本通行空間

▲台大醫院金山分院人行道改善前，鋪面老舊破損影響行人通行。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院旁人行道設置至今已20餘年，現況鋪面老舊且無障礙環境不符現行法規，今改善人行道總長約300公尺，改善面積達788平方公尺，改善10處無障礙坡道，在新北市議員白珮茹議員及金山區公所努力下，積極地進行區內人行道的無障礙環境改善，提升在地的人行環境，藉以提供用路人，有舒適的通行環境。

▲台大醫院金山分院人行道無障礙環境改善。

金山區長劉昌松表示，感謝白珮茹議員及五湖里李進發里長長期關心金山區內基礎建設，本次人行道施工經費約為631萬元，大幅提升行人通行友善環境，敲除原有損壞花台，重新舖設透水高壓磚，人行寬度增加為3公尺，調整無障礙坡道，於今年7月30日正式完工，改善後不僅塑造整齊且便於步行之通行步道，更大大提升金山醫院周邊通行品質，經歷近2個月的施工，迎來嶄新的通行環境。

新北市議員白珮茹指出，過去金山醫院人行道鋪面不平整且寬度略為狹窄而有淨寬不足及無障礙不符規定等問題，為提升北海岸基礎建設，要求區公所儘速改善，今改善完成將人行道重新整建為安全、友善、可靠、舒適、健康的人本交通環境，逐步使金山成為更友善、宜居的環境。

▲台大醫院金山分院人行道改善後左側現況。

▲台大醫院金山分院人行道改善後右側現況。