2023國家卓越建設獎　新北獲29獎數北台之冠

▲「2023國家卓越建設獎」新北市政府共計獲得29個獎項。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023國家卓越建設獎」新北市政府共計獲得29個獎項，為北台灣獲獎數最多縣市，在許多重大工程建設都有亮眼表現。今年新北市在國土特別貢獻獎、綜合卓越成就獎、卓越獎、特別獎、金質獎、優質獎等獎項中都大有斬獲，尤其在綜合卓越成就獎上更是全台唯一獲2獎項的地方縣市政府；9日在新北市政會議獻獎，與市長侯友宜分享榮耀。

「國家卓越建設獎」為台灣年度建設的最高榮譽，新北市政府農業局辦理「忠寮社區魚菜共生景觀工程」，榮獲最佳環境文化類金質獎，忠寮社區為新北市金牌農村社區，因應上邊坡土石崩落阻塞溝渠通水斷面，農業局進場修築兩側邊坡，改善原有通水斷面及水質，營造水棲生物的復育空間，並修築緩坡作為生態廊道，讓遊客可以更加靠近觀察了解魚菜共生循環原理，串聯社區生態導覽動線，結合食農教育帶來人潮促進當地發展，榮獲「最佳環境文化類」金質獎。

▲「忠寮社區魚菜共生景觀工程」修築兩側邊坡，改善原有通水斷面及魚菜共生池內污濁水質。

另外「新北市林口區頂福里林口溪上游支流災害復建工程」則是獲得最佳環境文化類優質獎，林口溪前因梅雨季豪大雨造成河道兩側既有石籠護岸產生沉陷損壞傾倒，本項工程修復護岸採用漿砌石生態工法減少水泥用量，總計達116公噸工程減碳量，並營造多孔隙環境，有利動植物攀附，創造生物棲息空間，並設置生態通道讓小動物可自由進出溪流；底層設置過濾性地工織布與卵礫石層，改善溪水水質與水生生態；在景觀設計上則以圓弧型跌水設施減少溪流沖蝕，落實安全與景觀並重之設計理念，達到工程景觀、生態與防洪三贏。

新北市漁管處辦理「新北市八里區下罟子漁港浮動碼頭新建工程」，共計建置11座浮動碼頭，透過設置浮動碼頭克服4公尺潮差問題，提升漁民作業及上下碼頭安全性。考量新碼頭能與港區自然景觀融合，設計上採用簡潔線條設計，並將在地漁船圖騰融入美學概念與工程結合進行基樁彩繪，改善整體景觀打造下罟子漁港新亮點，榮獲最佳規劃設計類優質獎。

▲「忠寮社區魚菜共生景觀工程」修築緩坡作為生態廊道，打造生態教育場域並提供民眾友善乾淨的觀察步道。



侯友宜表示，新北市在「2023年國家卓越建設獎」中的亮眼表現，展現了市府積極推動都市建設與環境永續的努力與成績，未來市政府團隊也將繼續努力為市民打造一個宜居環境。

農業局長李玟表示，農業局以環境友善作為工程重要原則，攜手農再社區發展生態教育，倡導環境保育重要性，溪流工程以砌石工法營造深潭淺瀨，提供生物棲息功能，兼顧安全與節能減碳，碼頭工程改善船舶交通及漁民通行安全，打造漁港新觀光景點，帶動在地經濟發展，感謝國家卓越建設獎的肯定，未來會持續秉持工程與環境友善的整治理念，精進農業環境永續發展。

▲「新北市林口區頂福里林口溪上游支流災害復建工程」修復護岸採用漿砌石生態工法減少水泥用量。

▲「新北市林口區頂福里林口溪上游支流災害復建工程」在景觀設計上則以圓弧型跌水設施減少溪流沖蝕。

▲「新北市八里區下罟子漁港浮動碼頭新建工程」，透過浮動碼頭設置，克服4公尺潮差問題。

▲「新北市八里區下罟子漁港浮動碼頭新建工程」，共計建置11座浮動碼頭。