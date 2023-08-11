2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

▲2023世界客家博覽會桃園開幕，市長張善政歡迎大家來桃園體驗客家文化傳統創新。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」11日在桃園青埔開幕。市長張善政表示，客家族群幾百年來不斷開枝散葉，迄今分布台灣、南洋及世界許多國家。在「2023世界客家博覽會」世界館中，特別展出全球20個國家的客家文化特色；而在台灣館中，全台共計14個縣市也規劃豐富的客家文化內涵，期海內外朋友到世客博做客，體驗客家文化的傳統與創新。

▲2023世界客家博覽會桃園開幕。（圖／新聞處提供）

張善政表示，「2023世界客家博覽會」由客委會及桃園市政府共同主辦，在8月11日至10月15日共計66天的展期裡，除了世界館及台灣館2大主展館，還有8大副展館及17個衛星展館，相信無論是否為客家朋友，都能在其中感受客家文化的珍貴，也會更珍惜客家族群的友誼及文化背景。

開幕典禮首先演出選自1895乙未保台紀念公園定目劇《行過乙未》，將客家文學融入乙未戰爭歷史，呼應客家硬頸精神及追尋自由的過程；第二段表演以「百變客音」為主題，串接客家傳統音樂最具代表性的「客家八音」、客家人於海外發揚光大的「雷鬼音樂」，以及當代客家不斷跨界創新的流行音樂，呈現客家文化發展脈絡。隨後張市長與國內外貴賓共同將「客家之鑰」插入啟動台，宣布「2023 世界客家博覽會」正式啟動。

行政院副院長鄭文燦表示，「2023世界客家博覽會」以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，希望台灣成為客家文化振興的故鄉。他感謝張市長領導市府團隊盡心盡力籌辦世客博，透過中央及地方合作，讓客家文化在台灣展現魅力，也看見全世界客家族群在各城市開花結果，展現多元包容特質，盼大家看見客家、走入客家、喜歡客家。

▲前縣長吳志揚(左二)陪同重視客家文化不遺餘力的父親吳伯雄出席世客博。（圖／記者楊淑媛攝）

客委會主委楊長鎮表示，「世界客家博覽會」在中央、地方及所有策展人員的努力之下，不但在疫情期間克服各種挑戰，也在國內外進行研究調查，讓展覽內容更加豐富。客家鄉親在過去幾十年中，傳承自己的傳統文化，不斷追尋客家文化根源，透過本土客家文化連結國際，讓世界看到客家文化的各種創新面貌。

由於，2023世界客家博覽會是全世界首創，客家界大老、前桃園縣長吳伯雄，也由兒子、前桃園縣長吳志揚陪同應邀出席開幕活動，受到與會人士熱烈歡迎，爭相拍照合影。包括：行政院副院長鄭文燦、立法委員林思銘、魯明哲、黃世杰、湯蕙禎、台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、苗栗縣副縣長鄧桂菊、客委會主委楊長鎮、桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘、市議員王仙蓮、周玉琴、吳進昌、徐其萬、梁為超、張秀菊、張碩芳、陳韋曄、舒翠玲、劉曾玉春、錢龍、簡志偉、王珮毓、李家興、張曉昀、許家睿、黃家齊、魏筠、桃園市政府團隊、各縣市政府代表、駐台使節團、姐妹市及友好城市代表等均一同出席活動。