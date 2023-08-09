全臺最大立體光雕秀　「世客博」台灣館戶外觀景區8／11起登場

▲全臺最大立體光雕秀8/11起於「世客博」台灣館戶外觀景區登場。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」8日起連三天，於主場館桃園青埔試營運，晚間舉行「臺灣館光雕發布記者會」、「人文地景區開箱活動」。市長張善政表示，「世界客家博覽會」將在8月11日正式開展，展期66天，臺灣館外牆天天都有絢麗的光雕秀投影，內容十分多元，每場演出都是美不勝收的視覺饗宴，歡迎民眾前往觀賞。

張善政說明，本次世客博光雕秀全長超過150公尺，是全臺最大的立體光雕秀，將於臺灣館戶外觀景區登場，並配合外牆建築特色精彩上演，主秀邀請獲獎無數的影像設計師王奕盛擔任策展人，帶來8分鐘的《回庄》精彩主秀，用電影敘事手法與配樂營造情感共鳴，展現各地各家人回到家鄉的情懷。

此外，8支不同的客家元素光雕秀《客庄記事》以短影片的方式呈現，將於展覽期間陸續上演，每一次觀賞都能獲得不一樣的驚喜。客委會副主委周江杰表示，今日開箱世客博臺灣館的光雕作品，其內容展現桃園及臺灣各地的客庄元素，也體現客家人與山、海、田的關係，讓他體會到策展人及桃園市政府的積極投入，相信能藉由美不勝收的光雕秀，讓遊客認識客家文化。

▲青埔青塘園人文地景區。（圖／新聞處提供）

光雕秀記者會後，張市長也步行至青塘園，參觀沿途人文地景區的各項創作，包括地景裝置《Mello Travels》、《在傘下》、光環境《時光風帆》、《雙獅迎賓》、《石虎戲蝶》及《來客 奉茶》等作品。

「2023世界客家博覽會」展演內容除藝文展演與市集外，人文地景區周邊亦有藝術光環境廊道、地景裝置等；臺灣館戶外景觀區於展期間（8/8-10/15），每日都會進行光雕秀投影表演（週一至週四19:00-21:00；週五至週日及國定假日19:00-21:30），總計1支主秀、8支光雕秀及循環秀，是全臺最大的裸視3D投影。節目內容以8分鐘《回庄》精彩主秀、8隻不同的客家元素的光雕秀及充滿科技現代感設計的「循環秀」所組成，配合客家特色音樂，讓現場觀眾能充分感受濃厚的客庄情感。

▲青埔青塘園人文地景區。（圖／新聞處提供）

在人文地景區的部分，鄰近世界館的作品除有藝術家潘羽祐帶來《風自遠方來》外，美國潮流藝術家Steven Harrington的招牌IP氣球大狗《Mello Travels》也在附近展出，其手持魯冰花，是西方與東方客家元素的結合。青塘園有藝術家鍾瓊儀的《轉轉桃花》及胡縉祥的《織光》；青埔兒11公園則有本屆最大亮點作品，是由客籍藝術家范承宗帶來的《在傘下》，作品以紙傘為主題，打造一座能聚集人們入內休憩的藝術裝置；原民藝術家瓦歷斯?哈勇創作《事事如意、豬事圓滿》；青埔兒10公園有藝術家呂文忠的《送子鳥》及徐暋盛的《來客 奉茶》；橫山書法藝術館則有藝術家徐永進帶來的《花開圓滿》；高鐵桃園站前也有藝術家李柏均的《渡海》及黃甯的《航向天際》等作品。

藝術光環境廊道整體設計串聯主題展館臺灣館、世界館、青塘園及青埔兒10、11公園與老街溪沿線，並延伸至高鐵桃園站，展出《時光風帆》、《雙獅迎賓》、《石虎戲蝶》、《奇幻之鏡》、《工藝之美－油紙傘、上燈》、《夢迴童年時 光》、《客家祈福廊道》、《沉浸客家莊》等藝術裝置。其中《女媧補天/天穿日》更邀請國內知名燈藝師藍永旗創作，為大型亮點作品之一，也成為夜間的亮點區域。

包括立法委員魯明哲、市議員王珮毓、徐其萬、梁為超、黃崇真、客委會副主委周江杰、市府團隊、新竹市文化局長錢康明、新竹縣民政處副處長謝明輝、世界客家博覽會海外顧問團顧問范成連、黃茂實、光雕主秀策展人王奕勝等均一同出席活動。