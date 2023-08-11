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2023世界客家博覽會桃園登場　鄭文燦：籌辦3年經費15億全球首創

▲2023世界客家博覽會桃園登場

▲行政院副院長鄭文燦表示，讓世界首創的世客博，成為臺灣最耀眼的國際節慶活動。（圖／行政院副院長辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會11日起在桃園登場，行政院副院長鄭文燦出席開幕典禮表示，全球首創的世客博以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主題，展期從8月11日到10月15日。桃園市開創了第一屆世客博，未來，希望其他縣市能接棒舉辦，讓世界首創的世客博，成為臺灣最耀眼的國際節慶活動。

鄭文燦強調，「世界客家博覽會」是蔡英文總統提出的重要政見，也是他在桃園市長任內積極爭取的重要計畫，獲得蔡英文總統全力支持，納入前瞻計畫，由中央補助12億元，桃園市政府編列3億元，籌備工作3年並橫跨兩個市長任期。

▲2023世界客家博覽會桃園登場

▲2023世界客家博覽會開幕。（圖／行政院副院長辦公室提供）

他說，文化是超越政治的，客家文化是臺灣人民的共同資產，透過中央跟地方合作，把客家在臺灣的魅力向世界展現，是舉辦世客博最大的價值。全球首創的世客博，包含世界館、臺灣館2大主展館。

世界館以「離鄉」、「融和」、「獨特」3個主軸，介紹客家族群移居世界各地的發展；臺灣館則規劃「適應臺灣」、「豐富臺灣」、「共享臺灣」3 大主題，以臺灣客家觀點詮釋客家族群與臺灣多元文化的交織，展現臺灣客家在歷史、政策、教育、產業經濟和藝文等各面向發展，並集結雙北、臺三線、六堆、臺九線等 14 縣市，展出全國多元客家文化樣貌。

▲2023世界客家博覽會桃園登場

▲2023世界客家博覽會開幕表演。（圖／行政院副院長辦公室提供）

除此之外，永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園、臺灣客家茶文化館、桃園北區客家會館、橫山書法藝術館、桃園市立美術館、國際原住民族文化創意產業園區及崙坪文化地景園區等8個副展館及17處衛星展區，更將創新科技與互動元素融入傳統客家歷史、文化及物產，成為博覽會期間串聯城市和客庄的旅遊線，預計可吸引約600萬的觀光人潮，直接消費總產值可達30億元以上，帶動的整體經濟產值約200億元，促進桃園產業經濟繁榮。

鄭文燦表示，客家人不論落腳在臺灣或世界各地，都展現了韌性、愛物、惜物、就地取材、融合在地的客家精神，並具體展現在14個縣市的展館中。不論是南客、中客、北客、都會客、後山客，在客庄369幸福計畫裡所呈現的客家文化相當豐富，不論在每個城市，每一個國家的發展，數以千萬計的客家人都能在各地方開花結果，成為當地重要的支柱，客家在臺灣與其他的族群共同合作，展現多元包容的特質也成為臺灣的驕傲。

▲2023世界客家博覽會桃園登場

桃竹苗是客家的重鎮，而桃園是臺灣客家人口最多的縣市，桃園市開創了第一屆世客博，未來，希望其他縣市能接棒舉辦，讓世界首創的世客博，成為臺灣最耀眼的國際節慶活動，值此疫後振興之際，請民眾把心打開，不管在地或者從海外歸來的民眾，一定要來參加世客博覽會，一起體驗客家文化，發現桃園的美好、臺灣的驕傲。

開幕儀式由鄭副院長與客委會主委楊長鎮、桃園市長張善政、臺北市長蔣萬安、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、桃園市議會副議長李曉鐘、苗栗縣副縣長鄧桂菊、澳洲洛根市長Darren Power、日本千葉縣成田市長小泉一成、日本千葉縣銚子市長越川信、美國喬治亞州富頓郡郡主席 Robb Pitts等國內外來賓一起啟動金鑰，宣告世客博正式開展。

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