頒發小市長聘書　張善政：體驗市政有助於培養孩童未來志向

▲桃園市長張善政今天下午頒發聘書給桃市小市長。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（9）日下午出席今年度桃園市小市長暨市政體驗營頒證典禮，現場聽取小市長未來志向時，有小朋友說想當醫生、市長，甚至還有人想當總統，但後來還說，總統要做甚麼？現場笑聲不斷；張善政表示，小市長營隊讓參與國小學生了解市政運作等公共事務，進而設定志向與人生目標，在未來求學過程中勇敢且堅定地邁進。

▲桃市小市長在市長辦公室體驗批示市府公文流程。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，市府今年暑期於8月4日、8月8日以及8月9日舉辦3場次「桃園小市長暨市政體驗營」一日市政體驗活動，每梯次邀請25名國小1、2年級小市長，上午至市府環保局體驗相關工作運作，下午則至市長辦公室體驗批核市府公文，透過活動讓小朋友了解市府各局處實際運作過程。

▲桃園市長張善政今天下午頒發聘書給桃市小市長後，一起以「臉頰愛心」合影。（圖／記者沈繼昌攝）

其中張善政與小市長對談，張善政詢問小朋友未來想做甚麼？小朋友剛開始有人說想做「藏壽司」，可以每天吃壽司，還有人說，想當市長、總統與董事長，但說想當總統小朋友又追問，總統要做甚麼？現場響起一片笑聲。

▲桃園市長張善政今天下午頒發聘書給桃市小市長後，隨後與這批小市長大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政說，總統要處理很多國家大事，市長要做整個市府工作，分工較細，小朋友好好讀書，以後念完國小、國中、高中與大學，再有興趣再念研究所、博士班，以後長大就能逐步實現自己的願望。

市府新聞處強調，為豐富學童暑期時光，讓孩子更熟悉桃園、瞭解家鄉，市府舉辦「桃園小市長暨市政體驗營」一日市政體驗活動，結合市府團隊的施政重點與桃園在地特色，以闖關集點與遊戲體驗的概念，帶領小朋友從不同角度認識桃園，也體驗桃園市政日常。