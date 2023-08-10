大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境　朱立倫推崇侯友宜「展現忠義精神」

▲桃園市大溪普覺堂今天舉行關公誕辰遶境祈福活動，桃園市長張善政、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫與市議會議長邱奕勝等人扶轎，祈求繞境平安。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今（10）日是大溪普濟堂關聖帝君1864周年誕辰，廟方擴大舉行遶境起駕典禮，桃園市長張善政、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫與市議會議長邱奕勝等人共同扶轎，祈求繞境平安。朱立倫推崇侯友宜是最標準關聖帝君子弟，將來如果當選總統，相信是關聖帝君的保佑，也展現忠義精神；張善政表示，關聖帝君代表的是正氣及義氣，歡迎所有信眾來大溪一起慶祝關聖帝君1864周年誕辰。

▲桃園市大溪普覺堂今天舉行關公誕辰遶境祈福活動，桃園市長張善政在老街向民眾揮手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天一早，市長張善政前往大溪普濟堂，祝賀大溪普濟堂關聖帝君1864周年聖誕遶境起駕系列活動，朱立倫指出，侯友宜是最標準關聖帝君子弟，不論擔任警察局長、警政署長或新北市長，都依照關聖帝君精神為地方、為國家打拚，將來如果當選總統，相信也是關聖帝君的保佑，展現忠義精神。

張善政也說，每年農曆6月24日是關聖帝君誕辰，大溪普濟堂舉辦盛大的社頭遶境與陣頭表演，不但已有百年歷史，更是大溪每年最重要的活動之一。關聖帝君代表的是正氣及義氣，歡迎全台信眾到大溪一起慶祝關聖帝君1864周年聖誕。

▲桃園市大溪普覺堂今天舉行關公誕辰遶境祈福活動，桃園市長張善政、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫與市議會議長邱奕勝等人沿老街扶轎繞境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

侯友宜則以感恩心情回桃園，他說，過去他常常帶警察兄弟來普濟堂拜拜，警察跟關聖爺有不解之緣。這次被徵召為總統參選人，心裡向關帝爺祈求一件事，就是全台平安無事。台灣現在面對兩岸緊張，全世界都在說，最危險地方就在台灣，若他當選會與大家同心同力，保護桃園及台灣人民平安順遂無事，他用這樣心情為國家人民好好打拼，讓台灣這塊土地沒戰爭確保和平，後代都能過平安好日子。

▲桃園市大溪普覺堂今天舉行關公誕辰遶境祈福活動，陣頭經過老街遶境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

隨後張善政、侯友宜、朱立倫與邱奕勝一行人在大溪普濟堂參香，並於吉時點燃起馬炮，與在地社頭、藝陣隊伍一同扶轎遶境祈福。

市府民政局強調，「社頭」為在地人對參與大溪關聖帝君聖誕遶境的子弟組織特有稱呼，每個社頭都有其歷史，也具獨特魅力的大仙尪仔，至今仍維持每年由大溪在地30餘個社頭組成遶境隊伍的傳統，盛大的社頭陣容及精彩的陣頭表演，是每年關聖帝君聖誕慶典系列活動當中不可錯過的重頭戲。