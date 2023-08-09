桃園推動「高齡友善換居社宅專案」　張善政拜訪首件以屋換屋長者

▲張善政拜訪首件高齡友善換居社宅專案長者。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名68歲的楊先生原本一人居住在龜山區、屋齡24年的4層樓無電梯公寓，楊先生的兒子看到「高齡友善換居社會住宅專案」資訊，認為相當適合父親，便主動接洽桃園市社會住宅包租代管業者並提出申請，成功於8月1日起租，入住中路四號社會住宅。

市長張善政9日前往桃園區「中路四號社會住宅」，拜訪高齡友善換居住戶。張市長表示，市府自今（112）年6月1日起開辦「高齡友善換居社會住宅專案」，提供長者以屋換屋，從無電梯、缺乏無障礙設施的住所，換居到本市興辦的社會住宅，享有更舒適、安全的居住環境，今日他特別拜訪首件成功換居到社會住宅的長者楊先生，關心其遷入後居住及適應情形，期盼「高齡友善換居社會住宅專案」能持續推廣，照顧更多長者。

▲位於桃園區的中路四號社會住宅。（圖／新聞處提供）

張善政表示，中路四號社會住宅的環境相當好，與傳統印象中的社宅不同，有完善的公共設施，對長者而言，不只能免去舊屋照顧修繕的煩惱，還能與鄰居互動、就近使用運動設施等，非常便利。

「高齡友善換居社會住宅專案」申請人須年滿65歲，且於桃園市僅持有1戶自有住宅，另申請人與家庭成員需符合相關經濟資格，包括：於桃園市、雙北、基隆及新竹縣市均無持有其他自有住宅、平均每人每月收入應不超過本市最低生活費標準之三點五倍（112年為5萬5,920元）、不動產總價值則應低於本市中低收入戶家庭財產之財產一定金額（排除於桃園市持有之1戶自有住宅，112年為580萬元整）；原本居住的自有住宅需加入社會住宅包租代管計畫出租，始能換居至本市興辦的社會住宅。

包括市府都發局長江南志、新聞處長羅楚東、住宅處長莊敬權、社會住宅服務中心執行長彭程、桃園區長許敏松等皆一同出席。