賴清德是狗派？　最新影片曝：珍惜與牠相處的時光

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統參選人賴清德推出的「賴桑與我」系列動畫，今（11日）發布第三集《相遇的緣分》，攜手圖文插畫家「工作日誌」製作，影片中賴清德在下雨天出門為愛犬Luke買最愛的海鮮罐頭，路上一秒化身「賴醫師」，對身體不適的路人伸出援手、協助送醫的經歷，認為所有相遇的緣分都有其意義，就像他和Luke一樣。有網友在觀賞完影片後直呼，相當動人。

賴清德在影片透露，愛犬Luke很喜歡吃罐頭，回憶起某次下雨天Luke無法出門，他自己去幫採買時，在路上遇到民眾身體不適突然倒下，趕緊前去查看狀況、叫救護車，所幸醫護到場後，初步判斷應無大礙，他才鬆了一口氣。回家後他和Luke分享剛剛發生的事情，但Luke流著口水似懂非懂，眼中只有罐頭的存在，賴清德笑說「Luke對吃的更有興趣」，還問大家是不是也覺得「毛小孩得懂我們說的話呢？」

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德雖從政多年，但從未忘記醫師身份與救人職責，事實上，賴清德有數次在路上緊急協助民眾的經驗，他珍惜每一段相遇的緣分、每一條生命，這也是當初賴清德決定領養Luke的主要原因之一。賴清德說，無法經常陪伴愛犬身邊，因此相當珍惜每一次牠相處的時光。

郭雅慧還提到，本集合作的插畫家「工作日誌」其實跟賴清德一樣，養了一隻黑狗，「工作日誌」甚至還養了一隻貓咪和一隻兔子。郭雅慧說，這次很榮幸邀請到「工作日誌」進行創作，謝謝他生動呈現出賴清德與Luke的故事，而未來這個系列的動畫，也將會與更多人氣插畫家合作，觀眾可以敬請期待。