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麻生太郎是豬隊友？　郭正亮：恐讓賴清德過境美國膽戰心驚

▲▼副總統賴清德宴請日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德宴請日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

日本前首相麻生太郎日前表示，確保區域和平穩定是攸關生死存亡的課題，「美日台」必須覺醒，做好打仗的覺悟，不是只有防衛的力量就可以，要明確讓對手知道為了維護台海安全有可能動用武力。對此，前立委郭正亮10日在指出，麻生說這番話，讓即將過境美國的賴清德膽戰心驚，若表態呼應麻生太郎立場，那賴清德去美國一定會被質問，質疑「不知道麻生是不是賴清德的豬隊友？」

郭正亮在節目《亮劍台灣》中表示，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲應該要大膽表達立場說，「若我當選總統，要努力促成台海和平、台灣沒事」。他認為，這種話民進黨之所以不敢說，是因為他們沒有兩岸對話交流的能力，痛批民進黨不要再拿美國與日本卸任官員說的話，來台灣當作精神鴉片。

郭正亮說，麻生太郎來台灣說，「台灣要勇敢，不要害怕中國大陸，要抗中保台」，但他質疑「麻生在任的時候有講過這種話嗎？」他透露，麻生說的話不代表日本政府，「日本有哪個重要官員開始跟進他說的話嗎？說台灣人要擁有遏阻的能力，要有作戰的覺悟？」講白了，麻生太郎當首相時不說，卸任了才來台灣說，中國大陸被激怒後，就是台灣人要承擔。

郭正亮強調，麻生太郎這番話，讓即將過境美國的賴清德膽戰心驚，若賴清德呼應麻生太郎立場，那去美國一定會被質問。此外，賴清德先前只是在宜蘭後援會稱「勝選要進入白宮」就被美國關切，如果這次又呼應麻生立場「那還得了」，質疑「不知道麻生是不是賴清德的豬隊友？」

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