賴清德明出訪將過境美國　大陸宣布「東海軍演」

▲東海部分海域進行軍事演習。（圖／翻攝自大陸海事局）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣副總統賴清德明（12）日啟程前往友邦巴拉圭訪問，預計過境美國紐約、舊金山。大陸海事局11日宣布，12日到14日將在東海進行軍事演習。

浙江海事局11日發布通知，8月12日中午12時到8月14日下午4時，於公告的四點連線水域範圍內進行進行軍事演習，禁止駛入。

公告的四個座標為（1）29-47.0N，123-27.0E（2）29-47.0N，124-48.0E（3）29-17.0N，124-48.0E（4）29-17.0N，123-27.0E。

▲賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者李毓康攝）

台灣副總統兼民進黨總統參選人賴清德將在前往巴拉圭總統就職典禮之時，分別於8月12至13日以及8月16至17日過境紐約與舊金山。

8月初，大陸外交部就此回應，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由「竄美」，「堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑。」

大陸外交部提到，「停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不得安排賴清德過境『竄美』。」外交部強調，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，「我們正告民進黨當局，台獨沒有出路，媚美賣台禍害台民眾，任何勾連外部勢力謀獨挑釁的行徑都注定以失敗告終。」