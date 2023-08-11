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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳陸收買媒體抹黑賴清德訪美行　綠黨團不意外：維持一貫基調

記者杜冠霖／台北報導

副總統兼民進黨總統參選人賴清德將在前往巴拉圭總統就職典禮之時，過境紐約與舊金山。有消息傳出，中國近日已拉攏部分中南美媒體發動負面外宣。民進黨團11日回應，中國對台灣的外交打壓是他們一貫作為，對兩岸關係改善跟區域和平都毫無助益，政府維持一樣基調，期待兩岸維持良性互動，刻意破壞無助於兩岸交流。

▲▼民進黨團記者會 劉世芳回應前瞻 莊瑞雄回應賴清德出訪 中共反應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團書記長莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團書記長莊瑞雄表示，近年台灣元首出訪，中國都有一些制式反應，蔡英文今年3月到貝里斯時，共機、共艦不斷繞台騷擾，架次更一度達到85架、中國外交部更出來批評美方縱容台獨勢力。賴清德到帛琉時，也出現共機、共艦。

莊瑞雄指出，賴清德明天下午出訪，中國對台灣的外交打壓是他們一貫作為，每次的形容也都很難聽，形容麻生到台灣竄訪，這些都是講給他國內民眾聽，但正式對外官方用語又是「Visit Taiwan」，很奇怪，中國沒有必要這樣例行性刷存在感，對兩岸關係改善跟區域和平都毫無助益。

莊瑞雄直言，中國對台灣外交上的打壓，或者透過各種管道干擾台灣正副總統出訪，其來有自，不只共機還有共艦，甚至動用一切關係，包含外交打壓跟學者投書等等。

莊瑞雄表示，上次看到中國外交部發言人更散布假訊息，說瓜地馬拉高官訪中，這些都不意外，但還是維持一樣的基調，期待兩岸維持良性互動，刻意破壞無助於兩岸交流。
 

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