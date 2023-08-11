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賴清德周末低調過境美國　知情人士曝：計劃今年再派副手訪美

▲▼賴清德 民進黨宗統參選人 黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德將在出訪巴拉圭時順道過境美國。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉睿涵／編譯

台灣副總統兼民進黨總統參選人賴清德將在前往巴拉圭總統就職典禮之時，分別於8月12至13日以及8月16至17日過境紐約與舊金山。美媒彭博社11日指出，美方致力於在支持台灣民主選舉與避免北京對訪問反應過激間取得平衡，而知情人士更透露，賴清德的團隊希望今年再派其副手訪美，不過其副手人選還未被證實。

彭博社援引知情人士指出，賴清德此行預計不會會見任何美國議員或政府高官，只會和美國在台協會（AIT）官員與在美台灣人士進行會面，而他全程也將保持低調，並遵循過去台灣副總統過境美國的先例。

儘管如此，中方依舊對美台之間的官方往來持反應態度，並多次作出強烈回應。對於賴清德將過境美國一事，中國外交部發言人此前曾就表示，中方堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美。

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧曾表示，中方堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美。（圖／CFP）

報導稱，台灣總統參選人有在選舉前訪美的慣例，知情人士更透露，賴清德的團隊希望今年再派其副手訪美。知情人士強調，美方與台灣總統參選人交流可以確保雙方在台海議題上理解對方的想法，而如今類似會面更重要的原因，是因為台灣的3位參選人都沒有外交政策或國安策略經驗，但美國將在台灣的總統大選中保持公正。

美國過去幾十年來在台灣問題上一直堅持「戰略模糊」政策，美國決策者更是迴避明確承諾出兵保衛台灣。然而，拜登近年卻一改常態，多次表示若中國犯台，他將在軍事上保衛台灣，而美國對台軍售更是成為了常態，美國高官訪台的次數也比過去多了不少。

美台日益緊密的接觸激起了中國強烈回應，還2次在裴洛西訪台與蔡英文訪美期間在台周邊舉行大型軍事演習。在美中關係陷入低谷之際，兩國近幾個月進行了一系列會談，白宮更試圖修復華盛頓與其最大經濟和地緣政治競爭對手的關係，為美國總統拜登和中國國家主席習近平之後的會晤鋪路，不過台灣一直是美中關係的重點議題之一。

華府智庫大西洋理事會「全球中國中心」非常駐研究員宋文笛表示，賴清德此行可能會是一場「茶杯裡的風暴」（storm in a teacup，指小事惹起的軒然大波），因為賴清德自被提名以來，對中國一直都採取較為溫和的立場，「在這個節骨眼上開啟另一輪憤怒砲火，只會讓賴清德更強硬，讓中國在台灣的朋友日子更難過」。

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