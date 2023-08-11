柯文哲力挺申請雙子星！南海控股遭中國國企沒收　綠：還好當時擋下來

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

2018年曾投標台北市雙子星聯合開發案的南海控股公司，日前傳遭中國國企中信集團沒收。時任台北市長柯文哲曾為護航南海控股槓上投審會，並脫口「國家願景、國家主權意識都是屁話。」對此，民進黨團11日指出，前後始末證實蔡政府當時的審議判斷是正確的，還好當年雙子星被投審會駁回，不然現在雙子星就變中國國企了。

柯文哲在台北市長任內，辦理「台北車站雙子星捷運聯合開發案」，選出香港商「南海控股」為最優申請人，柯文哲一路力挺，多次砲打中央，就連競選對手連勝文也支持、痛批蔡政府「超大土包子」。投審會以國安疑慮駁回後，柯文哲不滿該案花過多時間審查，更痛批「國家願景、國家主權意識在我看來都是屁話。」

對此，民進黨立委江永昌指出，台北車站雙子星目前由別的公司承攬，107年時北市府徵求優先投資廠商，當時獲得最優先資格的就是南海控股有限公司，貓膩就在這裡，這個香港廠商要做國家核心交通樞紐設施、何其重要，當中有幾十項攸關住宅、商圈相關投資建設，以及大樓開發租售業等，必須要嚴格把關跟審核。

江永昌表示，經濟部投審會、陸委會、國安局經過仔細審查發現，投資人母公司財報就說大部分員工跟業務都在中國，香港財務報告準則第8號也披露，該集團把中國當成是該集團的註冊國家，百慕達商南海控股行政總裁是中國籍，下設委員會有過半都是中國籍，全部股票都只壓給中國數碼公司，3席執行董事有2席中國籍，投審會駁回後也有打行政訴訟。

江永昌指出，如今根據港媒報導，果然，南海控股有96.53億股8月3日被中國國企中國中信沒收，債權也被接管，中國政策就是國退民進，中國國企掌控港企，還好當年雙子星被投審會駁回，不然現在雙子星就變中國國企了。

江永昌表示，澳洲今年2月也駁回中資投資審議，大家看到柯文哲過去的發言，今天只能說還好當年沒有照柯文哲5天、3秒通過，國家大政沒有那麼容易，今天證實當年嚴格審查都是對的，黨團在這裡要講一句，沒有國家願景及主權意識者，能參選總統嗎？請大家三思。

民進黨團幹事長劉世芳表示，柯文哲是聰明人，台北市長任內就多次講過，「不選總統才要發布新聞。」但市長任內對於雙子星爭議問題，蔡政府告知國安審議出狀況，他卻不斷反駁，現在「國家願景、主權意識都是屁話」這句話奉還給柯文哲總統候選人，請問他的國家願景跟主權意識是什麼？還是用這樣的話回應嗎？