北市社宅漏水噴到如瀑布　周玉蔻嗆柯文哲：敢不敢面對！

▲「斯文首善」社會住宅10日發生淹水、滴水。（圖／陳炳甫、陳怡君辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

雙北地區10日下午降下大雨，沒想到由前台北市長柯文哲任內興建完工的公辦都更「斯文首善」，竟發生地下停車場水管漏水，猶如瀑布，一樓大廳地面也積水。資深媒體人周玉蔻批評，大家都在等柯文哲敢不敢站出來面對，「也要看看那些替柯某人護航的牛鬼蛇神，心腸有多黑！」

民進黨台北市議員陳怡君10日表示，「斯文首善」是柯文哲任內興建完工的公辦都更案，也是柯文哲在居住正義上常常掛在嘴邊、引以自豪的政績，而在拆除典禮時，柯文哲致詞時還曾數度哽咽，沒想到才入住1年4個月，住戶爆料「斯文首善」光是修理漏水就修理了一年。

國民黨台北市議員陳炳甫也說，斯文首善管委會陳情表示，大樓淹水問題修了很多次，從去年修到現在，已經修了一年多，還是沒有辦法不淹水；今天一場急雨再度造成淹水，淹水範圍先是從管委會櫃台蔓延到中控室，讓大家連忙保護住戶包裹，而水勢又蔓延到地下室，並且陸續發現管線、天井也有滴水。

國民黨台北市議員徐巧芯則說，社宅遇雨就淹水是工程品質問題，但「我們不會把漏水當成什麼外面飄進來的雨」，台北市長蔣萬安除了要協助修繕，也要清查是否有疏失或弊端，「如果有，就會是柯文哲市府任內的責任」。