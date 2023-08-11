館長嗆7年做什麼　賴品妤列23條政績酸：前4年的立委叫做黃國昌

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者皮心瑀／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前先是批評民進黨立委賴品妤Cosplay「捏捏都快跑出來」，質疑她「物化動漫」，又嗆她當立委7年來做了什麼？對此，賴品妤列出23項政績反擊，並提醒「之前4年的立委叫做黃國昌」，「這3年多來有些人永遠只看得到我的外貌以及年紀，完全拒絕正視我做為一個立法委員，付出的勞動、心力與成果」。

賴品妤指出，她從2020年二月一號就職到現在任期約三年半，從上任第一天起就與團隊竭盡所能逐一克服推動許多這個選區過去沒人拾起的任務，包括汐東捷運優先核定等共23項，她所列出的這些政績，僅是她三年多來努力成果的一部分，「在中央，顧地方」不是口號而是實踐，她學不會信口開河，有做的、有爭取到的才會提出，這些資料在網路、社群媒體、新聞上都可輕易查得到。

賴品妤說，這三年多來，有些人永遠只看得到她的外貌以及年紀，完全拒絕正視她做為一個立法委員，付出的勞動、心力以及獲得的成果，這些人分明自己眼中只盯著她的面容，甚至隨意評價她的身體，再假高尚的評論一句「花瓶」，以掩飾自己的失德，這就正好的的確確是所謂的「物化」，但不好意思她是人不是物，會被花瓶困住的只能是你自己，不會是她。

賴品妤表示，她知道有些人看完後，可能還是對東北角及北海岸不了解，沒關係，歡迎來看看，當他們大駕光臨，便會發現所經過的國道匝道、火車站體、地下道、新鋪路面、學校操場，都可以看到她的政績，希望每個人可以玩得開心。