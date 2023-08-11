郭台銘別想了！　柯文哲斷開郭柯配：以民眾黨總統候選人參選到底

▲「KP沉浸式上班」柯文哲第二波募款兌換小物開箱記者會11舉行。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來積極走訪地方，仍未放棄「總統夢」，而他與民眾黨主席柯文哲間的互動也備受關注。但柯文哲11日宣示，「既然我們已經走完黨的程序了，所以柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」。

柯文哲先表示，最近沒有跟郭台銘聯絡，接著重申，雖然話已經講得很清楚，但再透過媒體很清楚再跟全國民眾講一遍，「既然我們已經走完程序了，所以柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，這是政治上的宣示。

由於郭台銘823將前往金門參加823砲戰紀念活動，外傳郭可能在那個時間點宣布參選總統，所以外界關切柯文哲是否也會在823去金門？柯說，不需要特地去那地方，當然823會有一些紀念活動，但並不是一定要到金門才可以慶祝那個活動，所以目前沒有去金門的計畫」。

媒體再追問，郭台銘在「郭柯配」議題上似乎想要「硬上」，柯文哲說，政治有世俗的一面也有理想的一面，把政治當作完全的商業操作，「也許在商業上併購或是用錢解決問題，是很日常的事情，但政治上很難，還是有理想的一面」，總是有理想、價值、理念。

柯文哲說，從以前到現在，不管是講藍白合或什麼郭柯合一大堆，今天最大問題就是講到最後好像都是權力的分配，從來沒有去涉及價值理念，所以他也再次重申，「柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」。