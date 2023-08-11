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徐耀昌喊「下架國民黨」恐因這2不滿　藍委籲黨中央盡速弭平傷痕

▲徐耀昌（右）替郭台銘主流民意大聯盟造勢站台。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲徐耀昌（右）替郭台銘主流民意大聯盟造勢站台。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚在苗栗舉辦第二場主流民意大聯盟造勢，國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌出面站台並高喊「下架國民黨」，不過徐事後改口強調「只是口誤」，對此，國民黨立委李德維今（11日）表示，他認為徐耀昌昨天發言有一部分是凸顯其不滿跟怨氣，這與去年選舉所造成的傷口跟裂痕的確沒彌補好有關。另據了解，徐的不滿另一因素來自今年爭取立委提名失利，但黨中央沒有派足夠分量的人士去安撫。

針對徐耀昌昨替郭台銘站台時高喊下架國民黨，後又改口是口誤，李德維11日受訪表示，徐耀昌是他尊敬的國民黨前輩，他認為徐昨天發言有一部分口誤，有一部分則凸顯徐心中不滿跟怨氣，這部分國民黨要持續努力溝通跟加強，另外方面，他也希望徐耀昌息怒。

李德維強調，徐耀昌是國民黨內非常忠黨愛國的人，假如有什麼誤會跟誤解，他覺得包含他自己在內，都應該努力來做，爭取徐的支持跟愛護，苗栗多年是國民黨重要縣市，有非常多藍軍，包含苗栗縣長鍾東錦都是過去很好的同志，現在關係也都維持很好，「這邊我們會努力來做」。

對於徐耀昌的不滿是否來自2022年九合一大選？李德維說，當然有，去年選舉相關傷口跟裂痕的確沒彌補好，所以國民黨該做的、可以做的，一定要快速地好好做；去年選舉完到現在已有段時間，如何弭平國民黨內的傷口跟裂痕，非常重要。

至於國民黨新北立委參選人林金結上次為郭台銘站台，新北市黨部考紀會馬上將林金結予以口頭嚴重懲戒，但徐耀昌一事，國民黨中央卻說還要再蒐集資料進行了解，遭批是否「大小眼」？李德維表示，「完全不是」，林金結是國民黨提名人，跟徐耀昌狀況不同，徐不是參選人；國民黨對於相關被提名人有觸犯相關規矩，要立即處理，徐的部分，考紀會也已表示9月份有相關案件會一併處理，到時候還要再聽徐陳述，所以徐的急迫性，跟被提名人有相對差距。

另外據記者了解，除2022年九合一大選傷口未弭平外，徐耀昌今年與苗栗市長邱鎮軍競爭國民黨苗栗縣第2選區立委提名失利後，黨中央遲未有足夠分量的人去安撫，亦成為徐對黨中央不滿的因素。

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