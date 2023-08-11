快訊／徐耀昌喊「下架國民黨」改稱口誤　朱立倫：考紀會嚴正處理

▲黨主席朱立倫陪同侯友宜到大甲鎮瀾宮參拜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台中報導

鴻海創辦人郭台銘10日在苗栗舉辦一場力挺郭台銘的「主流民意大聯盟」活動，前縣長徐耀昌前往站台外，更喊出「我們不光要請民進黨下架，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省」，不過，事後改口稱是「口誤」。對此，國民黨主席朱立倫表示，考紀會一定嚴正處理，也會了解真相。

郭台銘醞釀獨立參選，在昨日的造勢活動中，縣長鍾東錦、議長李文斌、徐耀昌也都來站台相挺。徐耀昌致詞時2次激動表示，不光要請民進黨下架，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省，「郭台銘當總統，明天會更好！」不過，徐耀昌會後卻大改口，自稱「只是口誤」，才會脫稿激情演說。

對此，朱立倫今（11）日一早陪國民黨總統參選人侯友宜前往大甲鎮瀾宮參拜時，針對此議題，他表示，黨是大家的，就像一個大家庭，任何人做傷害自己的黨的事情，黨紀絕對不容許，考紀會一定會嚴正處理，也會了解真相。

媒體問，所以徐耀昌是傷害黨嗎？朱回，「考紀會會嚴正處理」，媒體再追問，所以徐耀昌真的是口誤嗎？朱再回，考紀會會了解。

另，對於郭台銘醞釀獨立參選，朱立倫說，全黨非常一致的在723全代會一起徵召侯友宜，「全黨一致喔！」，這是大家的共識，他們也會按照黨規範，全力團結支持侯友宜，以及提名候選人，任何傷害黨的，都是不容許的，黨紀也不能接受。

