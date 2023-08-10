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靈鷲山第30屆水陸空大法會　8／16起桃園巨蛋啟建

▲靈鷲山第30屆水陸空大法會，8/16起桃園巨蛋啟建

▲靈鷲山當家常存法師表示，第30屆水陸空大法會主題為「慈悲行願」。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山佛教基金會舉辦的第30屆水陸空大法會，即將於8月16日迄23日在桃園巨蛋館啟建。靈鷲山當家常存法師10日於記者會表示，靈鷲山水陸空大法會30年來都在桃園辦理，累積逾百萬人次參加，今年法會主題為「慈悲行願」，期透過「愛心贊普」匯集更多善心，成為大家心目中的宗教文化盛事，在愛與慈悲中找到身心安定的力量。

▲靈鷲山第30屆水陸空大法會，8/16起桃園巨蛋啟建

▲副市長蘇俊賓感謝多年來，靈鷲山將最美的「善的力量」留在桃園。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

水陸空大法會記者會於市府綜合會議廳舉行，副市長蘇俊賓於出席記者會中，感謝多年來，靈鷲山將最美的力量留在桃園，成為桃園的重要資產；遵循古制儀軌、如法如儀進行8天7夜的「水陸空大法會」，市議會議長邱奕勝受邀擔任宗教團體聯合祈福聖典主委，呼籲全民不分宗教、不分族群，為世界祈福，為眾生祈安。

▲靈鷲山第30屆水陸空大法會，8/16起桃園巨蛋啟建

▲議長邱奕勝(右)受邀擔任靈鷲山第30屆水陸空大法會宗教團體聯合祈福聖典主委。（圖／市議會提供）

「人有善願，天必從之；人有善念，天必佑之。」常存法師說，靈鷲山水陸法會走過30年 ，未來的無數30年，仍以打造一個慈悲行願的共善平台。是我們不變的使命願景，期許：從個人懺悔布施中，達到生命的完善；從內外壇佛事中，體現四聖六凡的和善；從公益行善中，結下無數的善緣；也從發願利他過程中，圓滿生命和平的大善行。

常存法師表示，今年將延續多年的宗教聯合祈福會，邀請不同宗教的代表，首度改在莊嚴殊勝的內壇，在8月16日法會啟建當晚共聚，為世界祈福，為眾生祈安；也書立公益牌位和公益燄口，超薦全球重大災難受難亡靈；舉辦「愛心贊普」，募集白米、食用油等物資，愛心捐助慈善團體及弱勢家庭。

▲靈鷲山第30屆水陸空大法會，8/16起桃園巨蛋啟建

靈鷲山佛教教團表示，今年是靈鷲山開山40周年，水陸空大法會也邁向第30年，持續「千年水陸、萬世慈悲」的願力，以「大普施」為核心，秉持悲願、嚴謹、平等的精神舉辦。記者會中，小朋友戴著種子與花造型的頭套，唱跳改編的「慈悲行願歌」，凸顯今年法會主題「慈悲行願～共願、共善、共融」。

民政局局長劉思遠呼籲市民自備環保杯、環保碗筷，盡量搭乘靈鷲山提供的大眾運輸工具，前往桃園巨蛋，落實節能減碳、環保愛地球。也歡迎祈福法會之後，參加世界客家博覽會，帶動地方商機與經濟。

包括市府民政局長劉思遠、社會局副局長陳茹文、靈鷲山當家常存法師、桃園講堂執事妙慧法師、桃園信用合作社理事主席蘇家明、台灣水泥公司總經理簡寶鋐等均一同出席。

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