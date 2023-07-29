正法弘傳好寶地　靈鷲山嘉義新講堂歡喜動工

文／賴芃縈 編輯整理

▲靈鷲山嘉義新講堂，動工大典莊嚴殊勝，順利圓滿。

7月28日上午11點10分吉時，靈鷲山嘉義新講堂動工，聖儀以五榖獻供代表財富旺旺旺；金鎚敲地，象徵大吉大利。嘉義市議長陳姿紋、外交部雲嘉南辦事處蕭勝中處長和各界貴賓雲集，共同見證家有喜事、歷史喜悅的一刻。靈鷲山當家常存法師感恩各界護法善信奔走協助，終於有自己的家，未來工程任重道遠，希望順利圓滿完工，讓嘉義早日有一處正法弘傳、三寶常住的好所在。

嘉義中心善信們和靈鷲山法緣深厚30年，前10年是家庭佛堂方式，現在的中心20年來，都以承租方式提供大眾共修，隨著學佛人數日益增加，空間不敷使用，2017年找到嘉義市興美二路與順興二路路口這塊寶地，2018年1月26日，靈鷲山開山住持心道法師特地南下主持動土祈福典禮，期望嘉義新講堂成為嘉義人的心靈據點。

心道法師：修行聖境 佛弟子種福田

心道法師說：「所有聖地、聖蹟的建築，是為我們呈現內心的莊嚴，讓後世眾生可以在不同的時間、同一空間裡，得到一樣的修行聖境。這是一份饒益後世的使命，也是給我們佛弟子種福田的機會。」

「杜蘇芮」颱風來襲，28日上午嘉義風大雨大，上午11點10分動工大典開始，天灑甘露、龍天降吉祥，下了一小陣微微雨，法師依循典儀領眾灑淨、燃燈供佛、獻供祝禱、敲金鎚動工、念祈願文，在工地4個角落敲金鎚，代表工程名「垂」千古、永「垂」不朽，金鎚落地大吉大利，金鎚一響黃金萬兩，金鎚一放業主興旺。之後鳴炮代表動工大吉、工程順利、五穀豐收、所求如願、莊嚴佛土、正法久住。

靈鷲山關心、愛心、慈善心 帶給嘉義民眾福氣

嘉義新講堂預計3年完工，未來嶄新寬敞的講堂，除了可以在地紮根、建構快樂學佛環境，讓每個人都能在這裡找到心的家，更可以藉由各項活動，多面向接引各年齡層信眾學佛，鞏固嘉義護法善信學佛初心，人人福慧增長。

嘉義中心法師感謝嘉義的願力菩蕯們發此大願，大家一起在嘉義攜手經歷成長與蛻變，內心一直想望有自己的家，可以一起修持佛法，希望未來更多有緣人發長遠心，用善心善念護持講堂建設，共襄盛舉共造殊勝善業。

▲動工大典圓滿，現場大眾歡喜鎮大合照。（靈鷲山佛教教團提供）