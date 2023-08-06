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越罵越旺！桃園啤酒節帳篷吹壞綠議員狂轟　延期舉辦湧三萬人同樂

▲▼桃園啤酒節5日登場，現場反應熱烈。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園啤酒節5日登場，現場反應熱烈。（圖／桃園市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

日前桃園啤酒節因帳篷遭風吹壞，引起民進黨多名議員批評遭破壞的場地有如是電影「明天過後」。但延期一天舉辦的啤酒節，未受到綠營接力砲轟的影響，5日開跑後，一個晚上就吸引逾三萬人次的人潮，反應相當熱烈。

桃園啤酒節原定在8月4日舉辦，但場地帳篷在活動開始前被風吹翻，遭破壞的場地畫面引發爭議，也讓多名民進黨議員包括黃瓊慧、魏筠、王珮毓、彭俊豪等人連番砲轟。

昨晚出席啤酒節的桃園市副市長蘇俊賓表示，下午提早抵達觀察現場參與人員的互動，看到滿滿的人潮，還有熱情的商圈夥伴，才讓他心中大石頭放下。他強調，大家的任勞任怨，以及在高壓下的危機處理能力和樂觀看待的心態，都讓他由衷佩服。

蘇俊賓也特別代表市府團隊感謝商圈及承辦團隊辛苦布置，讓桃園啤酒節順利舉辦，希望未來年年舉辦、吸引更多人在地消費。他提到，謝謝各界對於活動的關注和提醒，未來，也希望藉由這個事件，來提高市府更好的應變能力。

此外，桃園市府都發局指出，今年啤酒節集結包括龍潭在地廠商，以茶、橘子等當地食材入味的自釀酒，也有原住民族朋友設計的創意啤酒，更有在中壢製作的大廠牌啤酒，相當有看頭。且今年活動也與桃園設計庫設計師灰塵魚合作，設計「衝浪啤狗」與「吉他啤狗」2款啤酒杯，在現場消費滿千即可免費兌換，希望從桃園在地製作、在地設計，達成桃園消費的目標，鼓勵市民朋友踴躍消費。

▲▼桃園啤酒節5日登場，現場反應熱烈。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園啤酒節5日登場，現場反應熱烈。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園啤酒節5日登場，現場反應熱烈。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園啤酒節5日登場，現場反應熱烈。（圖／桃園市政府提供）

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