四期教育成佛有你／學習無我之道放下執著來恆順眾生

文／籃閔釋

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】佳作籃閔釋 作品：從一張法語卡說起

年後收假，返回工作崗位上時，正好領到了心道法師的法語紅包，小小的一個，收進口袋或是皮夾內剛剛好，很是精緻。這不是我第一次在新春期間領到法語，早些年開始親近幾間道場後，在新春領取法語便已成為慣例。作為一整年的座右銘也好，遭遇困境時的指南也好，又或者是一個新春的祝福也好，其中蘊含的法義、法師們的祝福與製作者的用心，都讓我自然地將這些法語卡收藏妥當。但也僅是收藏，即便偶爾在腦海中映過幾次影子，卻從未真正的走進心裡。



然而這次領到法語後，卻在心中蕩出陣陣漣漪，一來是因為法語所說的，不僅是過去一年的工作的狀態與學習的課題，也為當下心中的迷茫給了方向，更令我驚訝的是，在未啟封之前，心中便已閃過一個念頭，正與法語不謀而合，而且這正是上一年便已領過的法語──「恆順眾生」。法語這麼多，但接續兩年都能領到同一句的機率有多高呢？



乍見「恆順眾生」時，心想這不難啊！人家怎麼說我怎麼做就是，但經過過去一年的工作，才發現這個「順」字真不容易，更何況要做到「恆順」呢？而且恆順的對象還是眾生，自己卻連主管與親人都順不好，恆順眾生，難啊！



難的地方在哪？做設計的人總有自己的主觀想法，離了這個作品就沒有靈魂，但要應付其他人千百款的想法，甚至得放棄堅持，這如何可能？於是衝突就發生了，雖然不會有什麼實際的行為舉止發生，但心中的牴觸與逃避卻少不了，如果不是因為接觸佛法，搞不好最後會演化成「恆懟眾生」也說不定。



法語中的「順」是什麼？是把自己變成被動的客體去依附他人的順從嗎？還是把自己成為理順他人的主體呢？還是兩者都是？如果兩者都是，有可能做到嗎？那麼在這裡頭的我，又該是什麼樣的存在？有時想起法語卡上寫著的「恆順眾生」這四個字，這些疑問總會不禁浮現眼前，特別是當工作遇到阻礙的時候，只是心中總一直覺得這可能是我克服困境的解方。



後來接觸了四期教育的課程，對佛法也稍微理解了一些，如今回過頭來看，才明白所謂的「恆順眾生」，不正是佛法裡的「無我」的具體作為嗎？只是那個「我」並未消失，而是換了方式，布施、供養出去給大家，不再是只留在自己身上的我。印象最深刻的一次經驗是，在青年佛門探索營的會議上，與這些學佛青年幹部們往來的過程中，看見他們每個人雖然都提出自己的見解，卻都是出自於彼此對於彼此乃至於群體想法的激盪，如同和麵糰一樣和諧地將所有的東西交融、協作，然後發酵，在適當的時機成為更好的狀態。再也沒有破壞平衡的自我主張，每個「我」都是真實存在的，卻又不是以獨自的方式。



這讓我想起羅蘭．巴特在《戀人絮語》中所採用的「去中心化」的書寫，自我主客體的身分同時在文本中交替變化，每個我都是中心，卻也不是中心，而是一個多元連結的組合，彼此交互影響。只是佛陀說得更透徹，一個「無我」就解答了所有問題。



赫然驚覺，其實每一次的提案都是一次把自己供養給別人的機會，因為這些做決定的人、給予回饋的人乃至挑剔批評的人，都是因為先有「我」的存在而能有所連結，即便最後提案的結果已是面目全非，也不會輕易地再被當初的「我」所阻礙，因為那個我已經以「無我」的姿態存在了。是以再次見到「恆順眾生」這張法語小卡時，在驚嘆之餘也不禁微笑，「恆順眾生」看起來還是好難啊！只是多少懂了些什麼，做起來反倒比看起來容易些了。



有時候總會問自己，為什麼要學佛啊？學了些什麼啊？很有趣的是，好像總能找出上百個冠冕堂皇卻言不由衷的答案，但什麼才是真實呢？我想就像法師說的，學佛是一個自我覺知的過程，如果沒有遇到工作上的困難，進而覺知到我正面臨著障礙，那麼我也許就不會啟發對法語卡的疑情，也就不可能從佛法中得到如此深刻的智慧來轉念。只有從覺知中去落實，真正讓佛法走進心裡，這才是學佛的真實義吧。

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