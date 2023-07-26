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四期教育成佛有你／飄洋過海來見你　終於找到回家的路

文／嚴招弟

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】佳作嚴招弟　作品：新生活的願力目標

漂泊一生的心，終於找到一條正確回家的路
我的心，在歲月裡漂泊了幾十年，不知道自己為什麼要出生？為什麼要經歷許許多多的磨難？這一生所為何來？生活裡永遠都會有一大堆的頭痛問題在等著我，一串串莫名的問號充滿了我的生活和生命。

十幾年前，和地藏王菩薩結下善緣，也因此開啟了我持咒念經的因緣。由於旅居美國鳳凰城，想要深入學習佛陀的教義，根本就是難上加難，沒有機會，更沒有道場可以學習，不像在台灣，有許多途徑和機會可以聽聞佛法。

為了要能親近佛法，只能藉由每一次回台灣的空檔，走訪坊間宮廟，從佛學結緣品處帶一些書籍回美，用這麼笨拙和粗劣的方式親近佛法。或許是因緣成熟了，我是因為好友在Facebook上的分享，引領我在2022年9月18日來到靈鷲山參拜，雖然是第一次參訪，卻很幸運地在當天皈依心道法師。由於這份特殊的因緣，這一天成為我這一生中的轉捩點，讓漂泊了幾十年的心，有了歸宿，找到了回家的正確方向。

翻轉我一生的四期教育開學日

2022年12月，一如往常地打開電腦，靈鷲山四期教育的開課資訊映入眼簾，抱著和以往上課學習的心態，瀏覽報名方式，當天，竟然貪心的一口氣報了兩門課程。

當我收到「法安！恭喜您成功報名。」的通知信時，仔細閱讀了上課規約，看到開學日的時間，盤算著台灣和美國的時差，心裡著實的嘀咕了一下，哇塞！是早上四點多耶！問了一下自己：「妳起得來嗎？」對一個一向晚睡的夜貓子，早起參加開學典禮，真是一大挑戰，著實讓我頭皮發麻，不知道自己是否能夠順利踏出自己的第一步。

到了開學日當天，儘管心裡有起床和不起床不同的聲音糾結著，最後起床參加開學典禮的聲音大獲勝利，一舉殲滅不起床的惰性。

一早，在開學典上，雖然短短一個多小時，心想，還好我有起床參與這個盛會，感受到開山大和尚心道法師的願力。他老人家傾畢生心血，從四十年前，篳路藍縷地為眾生的成佛之道，開闢一條改變生命的康莊大道，又更竭盡心力，以極為淺顯易懂的方便法門，循序漸進地讓眾生透過四期教育的引導，從日常生活中的行住坐臥修習，讓眾生得以離苦得樂，成就今天前人種樹後人乘涼的好因緣。

四期教育的成佛之道，有如我的人生祕笈寶典

自開學日起，我的生命展露出一線曙光，終於可以結束多年盲從的學習方式，不必再活得像一個瞎子，盲目的學習佛法，經常深陷誤區依然沾沾自喜，愚昧至極。現在終於可以有系列，循序漸進的學習佛法了。

其實，一個人糊塗的過完一生並不可怕，最可怕的是，當被是是而非的錯誤觀念給誤導時，自己糊裡糊塗的過完一生，又沒發現走錯路時才可怕。真心感念心道法師的圓滿大愛和巨型願力，得以讓身在海外的遊子，能有這殊勝的機緣親近法教，親近善知識。由於有了這套精闢學佛導航系統，我不再迷茫，不再落入空談，並且可以在日常的生活裡，有了一套落實解行並重和自利利他的學習標竿。

如果不是四期教育提供了這麼一處佛國淨土的網路學習平台，得以讓我有機會認識有為法和空有的道理，才能在這麼短的時間內找到一條成佛的大道。引導我從基礎的法教觀念入門，到清楚明暸佛法最基礎的有為法，再以方便法破除對有為法各種的執著、罣礙和苦，進而到證實相的般若觀照。

所以，我一定要一步步的落實學習，督促自己發下願成佛的菩提心，再從渡眾生，延續到法華和遍地開花的華嚴世界，

無心插柳，柳成蔭的善因緣

回想在2022年三月時，如果沒有看到好友在Facebook上分享「靈鷲山」美麗風景的照片；如果九月中，不是趁著從美國回台參加世界台灣商會聯合總會會議的機會；如果冥冥中沒有一種無形的力量催促著，一定要去靈鷲山參拜；如果不是自己從緊迫的行程中挪出時間；如果不是在最後的當下，依然安排從板橋下榻處搭區間火車抵達福隆，如果不是從這一大串如果的因，串聯這一大串如果的果的話。我想，就不會有今天的契機。更不可能在這地球的彼端，能夠用這麼便利的數位線上學習的方式來學習到佛法。

學習四期教育期間，改變我看待世界和生命的角度，學會用法去覺察和檢驗自己的起心動念，經常會讓自己在生活中學習做出對的抉擇，時時提醒自己去看煩惱到底長得是甚麼樣子，仔細體會情緒和感受來來去去的樣貌。
而且我也發現，唯獨當下這一刻才是真正的存在的，所有的一切都是瞬間消逝，我根本從來都不曾擁有過。

課程，讓我有機會去思考如何認識自己、包容世界和理解因緣果報。我曾自我反省，上課以前和上課以後的「我」到底有甚麼不同？儘管學習的時間很短，似乎應該沒有很大的改變才是。但是，上課以前的我，懵懵懂懂的不明瞭因緣果報究竟的道理，雖然每日持咒，卻還只是停留在行為和皮表上的表現，煩惱在無形中依然是一層層地往身上裹，身心閉塞，心鎖重重，自己已經被裹得喘不過氣來了，卻還是無動於衷，而不自知。上課以後的我，因為懂得自己的「氣」是如何生出來的，煩惱心生起的來龍去脈，讓這些原本就不存在卻又存在的無形殺手無可遁形，無法輕易現身。讓解開心鎖的功夫升到專業級，解鎖變得輕鬆自如，更容易為長久裹在身上的煩惱鬆綁，和過往的那個我分道揚鑣，不再糾纏不清。

當我懂得反思自己，看清楚過往所追求的並不是真實的，內在才會真的滅苦得樂，才會以平常心去面對生命中的高低起伏，走上一條有價值的生命道路。

四期教育的導航帶領，邁向信解行證的成佛大道

猶記得開學日，淨華法師曾提醒：「要想完成一件事情，必須具備欲勤心觀四要，一定要有成就和利益眾生想要的動力，並且持之以恆的精勤，專注一心，以平常心來培養自己的智慧。」

要滅一切苦，就必須從自己內在的起心動念下手，讓習性永不生起，有了四期教育中學習到的正確觀念，有把法教融入和落實再日常的生活裡，自己才會是最大的受益者。

千里之行始於足下，萬事起頭難，我期許自己能從基本的馬步開始蹲起，督促自己在生活中落實三好的修習，以戒與定律己，安定自己的身心。進而設定目標，成為一個有品德的人。第二階段，能透過禪修止觀的練習，時時提醒自己，觀照行住坐臥的每個當下，務必做到真正的活在當下。當自己的一切都上軌道時，再規劃第三階段的發菩提心。到了這個階段，就要開始增長自己良善的心，讓自己的願力生起。最後，邁向第四階段，讓自己能從循序漸進的律己到止觀，再到發菩提心的宏願，乃至圓滿大無礙的宏觀世界。

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

>> 報名 2023靈鷲山四期教育課程

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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