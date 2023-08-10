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南警埋伏寄物櫃3小時　逮24歲金融帳戶「收簿手」

▲台南市警五分局接獲線報埋伏逮捕24歲陳姓收簿手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局接獲線報埋伏逮捕24歲陳姓收簿手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局9日接獲情資，發現詐騙集團透過通訊軟體廣發收購銀行卡的訊息，員警佯裝配合交付，並在寄物地點埋伏，當場逮捕24歲陳姓收簿手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦。

台南市警五分局北門派出所9日接獲情資，有一詐騙集團於通訊軟體上發送收購他人銀行金融卡、銀行存簿之訊息，表示會給予提供者數萬元不等的酬勞，員警佯裝成急需用錢、欲提供帳戶之民眾，於通訊軟體上與詐騙集團聯繫，表示願意提供金融卡。

▲台南市警五分局接獲線報埋伏逮捕24歲陳姓收簿手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

9日下午2時許詐騙集團要求將金融卡放到永康區某寄物櫃，集團收簿手於下午五時許到場打開該櫃並取走金融卡時，埋伏員警一擁而上逮捕24歲陳姓男子，並查扣工作用手機及另案黃姓被害人之金融卡，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市警五分局接獲線報埋伏逮捕24歲陳姓收簿手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

五分局長陳宇桓表示，詐騙集團會在社群軟體刊登租用金融帳戶等訊息，吸引急需用錢的民眾目光，誆稱要以數萬元「租用」被害人的金融帳戶來匯兌，待民眾交付金融帳戶後，詐騙集團就利用這些人頭帳戶詐騙更多的被害人匯款，後續恐導致受害人背負鉅額求償及吃上刑事責任，請民眾多加提防。

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