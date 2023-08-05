暗藏春色「半套1300」　台南警抄護膚店...查獲2男2女性交易

▲台南市警永康分局破獲養生館掛羊頭賣狗肉，從事色情不法，查獲現場杜姓負責人、女服務生與嫖客等5人，全案依法查處送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局接獲線報，指某家養生館掛羊頭賣狗肉，從事色情不法，對於附近民眾生活品質及社區治安影響甚鉅，經成立專門小組進行蒐證調查，8月3日凌晨持搜索票對該養生館執行查緝，現場查獲現場負責人、女服務生與嫖客等5人，全案依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法查處。

日前永康分局大灣派出所多次接獲舉報，轄内大灣路段某按摩業者以純按摩服務掩護，進而從事色情不法交易，惟業者警覺性高，除設有監視器監看控管，店內樓層另以多重門擋防護，躲避查緝。

為此永康分局成立專案小組連日探查證、監控，發現該養生館內確實暗藏春色，經向台南地院聲請搜索票後，於3日凌晨一舉破獲該色情養生館，並當場查獲兩組正在從事性交易之男女暨30歲現場杜姓負責人等，並扣得交易用保險套、潤滑液及情趣用具等。

據了解，男客稱該色情服務半套1300元，但杜男及服務女子否認。全案偵訊後，杜姓負責人及女服務生、嫖客等，分別依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法裁處。

永康分局分局長甘炎民表示，警方一直以來對取締色情交易不遺餘力，針對轄內相關治安顧慮場所，均持續進行訪查與蒐證，此類偽裝純按摩之色情場所，不但妨害善良風俗，亦影響社區治安及居住品質；警方依法執法，會持續予以取締，以杜絕色情不法交易，淨化治安環境，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。