女子險遭二度詐騙68萬元　南警當場逮獲取款詐欺車手

▲台南市警五分局立人所警方，據報埋伏緝獲46歲黃姓車手到案，起獲贓款及手機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名洪姓被害女子今年初投資虛擬貨幣遭到詐騙200萬元，因此於網路上委託自稱「國際金融私務」專員協助追討遭詐的金錢，未料對方也是詐騙集團，洪女接到詐騙集團指示交付現金68萬元給黃姓車手，市警五分局據報當場查獲黃姓車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。

市警五分局立人派出所，4日下午2時許，接獲被害人洪女到派出所查詢稱，今年初因投資虛擬貨幣泰達幣遭到詐騙200餘萬元，日前於網路上看到有人分享成功追討的案例，便向一個自稱「國際金融私務」專員委託追討遭詐的金錢，詐騙集團要求先支付追討報酬，洪女誤信詐術，受指示準備在北區民德路交付現金68萬元給對方，所幸面交前驚覺可疑，便到立人派出所報案。

員警受理報案後，請被害人佯裝配合交付68萬元款項，並將包裹置換為百元鈔票，由所長陳俞宏率6名員警到現場埋伏，等到洪女交付款項時，當場逮捕46歲的黃姓男車手，現場查扣贓款及嫌疑人手機1支，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

五分局長陳宇桓表示，請民眾務必小心「二次詐騙」，詐騙集團會設立群組，誆稱可以替被害人追回被詐騙的錢，並要求先收取報酬金，再用各種手法收取被害人金錢。看似合理的追討服務，其實暗藏騙局，二次詐取被害人金錢。提醒民眾，被害金額的償還，須尋求正規的法律訴訟程序，切勿聽信陌生人，遇有可疑請撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢，避免遭詐騙。