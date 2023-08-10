快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

記者林東良／台南報導

受西南氣流影響，台南發布豪雨特報，市區一早就下起豪雨，降雨量每小時超過40mm，造成多處積水，永康區復興路與高速一街口轉角處、南區機場路、安南區安中路與安中一街口等多處道路上午發生積水，永康分局及第六、第三分局分別派員冒大雨到場擺設交通錐警示，並拉起拉封鎖線，維護行車安全。

▲台南降下豪雨，市區多處積水，警方冒大雨派員拉起封鎖線管理交通，維護人車安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中央氣象局上午9時46分許，對台南、高雄發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分，民眾請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，水利署發布淹水警戒，台南市仁德區淹水一級警戒（台南市南區站1小時雨量50mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水（如：仁德區保安里、文賢里、上崙里、二行里、新田里、後壁里、仁德里、太子里、一甲里、大甲里、中洲里、仁義里、土庫里、成功里、仁愛里、光復里、南灣里、中西里）。

台南市南區淹水二級警戒（台南市南區站1小時雨量50mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水（如：南區省躬里、興農里、喜東里、永寧里、喜南里、建南里、同安里、明德里、田寮里、鹽埕里、文南里、光明里、大恩里、喜北里、大林里、府南里、大忠里、佛壇里、彰南里），建請即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。