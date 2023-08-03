南警保大室內攻堅情境模擬場、重訓場　修繕完成啟用

▲台南市保警大隊特殊任務編組（霹靂小組）永康駐地7樓體技館，建置「室內攻堅情境模擬場」，完成啟用後再增購擴充訓練設備道具及教育訓練設備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市保警大隊特殊任務編組（霹靂小組）永康駐地7樓體技館，建置「室內攻堅情境模擬場」原於2023年4月7日完成啟用，經該大隊實際訓練操作後，認有必要再提升攻堅實戰能力及效果，為模擬各項攻堅勤務樣態，變換不同空間格局演練，再增購擴充訓練木隔板、訓練道具（槍、彈、防護面罩）及教育訓練設備。

「室內攻堅情境模擬場」增購之木隔板、訓練道具及設備未來將在特警保持訓練時，分攻方及守方2組，利用新購買仿真玩具槍、BB彈、動力瓦斯、防護罩、攻守2組面具等設備，經常性進行模擬對抗，規劃警方與歹徒各類情境演練，模擬警察攻堅與歹徒對抗情境，透過各種可能狀況，不斷的演練，內化攻堅人員專業能力，才能順利達成勤務目標，逮捕不法惡徒，保障人民生命、財產，並確保同仁執勤安全。

「體技館重量訓練」場原鋪設之防震地墊建置至今已超過20年，均已嚴重破損及腐蝕，為避免霹靂小組同仁於保持訓練中發生危險，能提供良好訓練環境，強化霹靂特警體能，防震地墊全部更新鋪設，永續提供安全無虞訓練場所。

保大特別感謝台南市警察之友會長期關心支持該大隊各項執勤設備，本次為提升特警人員多元訓練成效，執行勤務安全，該會吳理事長俊佶主動捐贈慰問金，補助本次體技館設施修繕及擴充室內攻堅模擬情境場設施相關經費，作為支持警察維護治安之後盾，充分展現企業家取之社會、回饋社會之精神。