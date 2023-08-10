周典論挺郭台銘動員造勢違黨紀？　王金平：共同目標下架民進黨

▲王金平出席華人文化元宇宙研究中心元年聯合特展。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚在屏東市舉辦首場「主流民意大聯盟」大型說明會，國民黨籍屏東議長周典論及多位縣議員參加，外界關注是否違反黨紀？對此，國民黨主席朱立倫認為，任何傷害提名同志，造成分裂，這是所有同志跟藍營支持者是絕對反對。前立法院長王金平則說，郭董還沒明確表示要選不選，所以還是有模糊空間，而「主流民意大聯盟」造勢如果很明確是下架民進黨的話，那這是大家共同的目標。

郭台銘昨晚參加國民黨屏東縣議長周典論籌劃的「主流民意大聯盟」造勢大會，屏東縣國民黨民代悉數到場力挺，黨籍縣議員王景山更盛讚郭才有「關公精神」，似乎已踩黨紀紅線，但國民黨中央至今無作為。王金平說，郭還沒明確表示要選不選，所以一切都還在轉化當中，究竟會形成怎樣結局不知道。

王金平今日上午出席華人文化元宇宙研究中心元年聯合特展，受訪時表示，就高雄來講，如果要辦主流民意大聯盟活動的話，要結合所有立委參選人的力量，這樣可以等同說，先訴求主流民意在下架國會民進黨，可能這樣辦，才不至於說是郭台銘出資在為自己辦的這樣；昨那是郭台銘的場，黨中央一定要去了解跟分析一下，看有無違反黨紀的疑慮，「如果很明確是下架國會民進黨的話，那這是大家共同的目標。」

至於郭台銘、侯友宜近日頻頻高喊自己才是最具有關公精神的代表，王金平笑說不清楚，這個沒有辦法分辨，等下看宗教展覽，看有沒有得到靈感跟答案。