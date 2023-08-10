賴清德本周出訪過境美國　綠憂陸文攻武嚇「出口轉內銷」

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德周六（12日）將任總統特使出訪巴拉圭並過境美國，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（10日）表示，這是我副總統第11次出訪過境美國，中國不應藉此文攻武嚇、出口轉內銷，且想藉此恫嚇台灣選民，從歷次民調看起來，若中方有任何不文明、不符合外交慣例的舉動，在台灣內部都是造成相當大的反彈。

民進黨立法院黨團今天上午循例舉行記者會回應輿情，媒體會中詢問，賴清德即將出訪並過境美國，是否擔心中國出手，轉移中國內部現在比較混亂的焦點？

對此，劉世芳說明，這些都是我方與美方溝通時，一定會出現的風險，過去時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，或者總統蔡英文出訪時過境美國時，中國都進行文攻武嚇，所以這是可以預測到的。

劉世芳呼籲，美方已經講得非常清楚，賴清德到巴拉圭參加總統就職典禮，這是第11次我副總統出國、過境美國，這是一個慣例，美方按照慣例提供我副總統方便、舒適、尊嚴的待遇，中方沒有任何理由來作反制，包括在國際媒體上、在外交斡旋上，或者發動軍演等等，只會讓國際覺得，中國沒有辦法應付國際局勢，想要用「出口轉內銷」方式來穩定自己內部紛亂。