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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭台銘未明確說選不選」　王金平：我很明確只支持侯友宜

▲王金平出席華人文化元宇宙研究中心元年聯合特展。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲王金平出席華人文化元宇宙研究中心元年聯合特展。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，昨日在屏東舉行主流民意大聯盟造勢，國民黨籍的屏東縣議長周典論、周典論女兒周孟蓉以及多位議員都到場力挺，台下也紛紛高喊郭台銘選總統，觸犯國民黨敏感神經。對此，前立法院長王金平今（10）日受訪表示，郭董還沒明確表示要選不選，所以還是有模糊空間；至於是否會挺郭？王金平回應，很明確的只能支持黨提名的人，也就是支持侯友宜。

王金平今日上午出席華人文化元宇宙研究中心元年聯合特展，被問到郭台銘昨晚屏東造勢破兩萬人，還有許多國民黨籍議員站台，王說自己沒看到，據說造勢很熱烈很成功，「當然對郭董我們也是會關心啦！但很明確的只能支持黨提名的人，也就是支持侯友宜。」

幫忙郭台銘站台是否已觸碰黨紀紅線？王金平指出，郭台銘還沒明確表示要選不選，所以還是有模糊空間，但是如果能夠下架民進黨，也就是下架國會多數，還有下架其執政，不要讓其繼續執政，國會不要讓其過半，其中一項選擇比較明確的話，比較沒有違反黨紀的疑慮，下架國會多數，已經是大家共同的目標。

不過郭台銘要選不選的態度似乎已引起選民不耐，甚至認為別再歹戲拖棚，要宣布參選要快？王金平說，這是郭台銘的事，要看郭自己決定；會內耗藍營內部至11月嗎？王態度保守，「應該不至於那麼晚吧。」

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