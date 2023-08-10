民進黨批柯文哲「還債禁不起檢驗」　吃基金老本苦下一代

▲民進黨舉行「揭穿柯侯財政紀律假面具！」記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨政府財政紀律議題成為選戰攻防焦點，民進黨今（10日）上午舉行記者會反批，目前國家的5.7兆債務有1.7兆就是前總統馬英九造成的，國民黨立委卻隻字不提，企圖將長久累積的國債全部扣到蔡政府頭上，完全是「竹篙湊菜刀」，並批台北市前市長柯文哲透過跟各基金借錢來取代新增債務，是吃老本美化數字。

民進黨發言人卓冠廷、台北市立委參選人王閔生及新北市立委參選人吳崢、曾柏瑜今天上午舉行「揭穿柯侯財政紀律假面具！」記者會。

王閔生表示，柯文哲誇口任期內勇於還債、省錢、遵守財政紀律，但根本禁不起檢驗，其宣稱任內還債570億，其實只有第一任前三年還較多，第二任幾乎沒有再額外編列還本預算，而還債570億的實情內容，是透過跟市府各所屬各基金借錢來取代新增債務，總計高達五次共1052億元，甚至將原本賸餘140億元的台北市地方教育發展基金，為了帳面好看，讓市庫每年撥入基金的預算少於支出，製造減少市庫支出的假象，8年來吃老本、美化數字，導致基金到了2023年僅賸餘12億元，柯文哲做足自己的面子，讓接棒的下一任市府苦為無米之炊，窮了下一代教育、苦了下一代的孩子。

吳崢補充，根據審計部報告，2022年新北市債務高達2420億4634元，其實是較前一年微幅增加的，攤開審計部的報告，新北市洋洋灑灑高達124個缺失待改進，對比新北市長侯友宜剛上任時，缺失明顯增加。

卓冠廷表示，總統蔡英文上任以來每年都賸餘千億，還受到經濟學人認證，2021年和2022年債務還本1200億以及1500億，連續兩年創歷史新高；根據計算進特別預算的「長期債務佔GDP比率」，蔡政府已經從馬政府時期的最高33%，降到現在的27%，進一步計算進還債後的舉債總數，蔡政府執政以來只增加4350億，遠低於馬政府8年多出的1兆7千億債務，何況近年還面對到新冠疫情和美中貿易角力的考驗，都是極大的困難。