推「主流民意大聯盟」　邱毅建議：郭台銘「這天」宣布參選較好

▲郭台銘。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘動向備受關注，前立委邱毅10日表示，8月23日是郭台銘宣布的較好選擇，並建議郭應該要以投入主流民意大聯盟進行整合為目標，而不是獨立參選，因為獨立參選猶如保送民進黨參選人賴清德，與下架民進黨的目標背道而馳。他認為，藍營若加入主流民意大聯盟，選後啓動執政大聯盟，國民黨在國會中成為最大黨，由藍白擔任正副院長。

邱毅分析，若郭台銘決定宣布參選，8月23日是一個比較好的選擇。其中有四個原因，第一是地方派系由彰化縣議長謝典林開始，已透露出不耐，對郭逼宮表態的壓力增大。第二是昨晚屏東的造勢很成功，23日前各地後援會一連串的造勢，會給郭更大的信心。第三，8月23日是郭台銘的主場，配合和平倡議的升級版，宣布參選是最好的時機。第四是國民黨已啓動「毀郭、打郭」行動，配合背水一戰的悲壯氣氛，與8月23日的情境正好相合。

至於郭台銘宣布參選的方式，邱毅認為，郭台銘要以投入主流民意大聯盟進行整合為目標，而不是獨立參選。前者是以宣布參選，進行連署開始，整合是程序，兩個月後進行民調，決定誰代表主流民意大聯盟，最後下架民進黨，終結台獨政權，保障台海和平為目標。若郭台銘、民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜都獨立參選，猶如保送民進黨參選人賴清德，與下架民進黨的目標背道而馳。

邱毅坦言，若主流民意大聯盟啓動後，國民黨不願加入，也不必勉強，可由「柯郭」先進行，若兩人整合成功，侯友宜將被邊緣化，最後淪於棄保對象。由於情勢所迫，國民黨主席朱立倫必然決定加入，而強硬派的侯辦執行長金溥聰將掛冠求去。國民黨加入主流民意大聯盟，選後才能啓動執政大聯盟，國民黨在國會中成為最大黨，由藍白擔任正副院長。

至於最具爭議的「郭柯」誰正誰副，邱毅認為，應讓兄弟登山各自努力，待兩個月後，由主流民意大聯盟平台的公正民調決定，民調高者為正，次高者為副，或做其他選擇。邱毅說，柯文哲曾預言兩個月後在野整合水到渠成，或者就是這個意思，現在各方各自盤算太辛苦了，用主流民意大聯盟的機制取代蹩氣算計，才符合現在社會陽光政治的期待。