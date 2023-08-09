愛沙尼亞前總理見蔡英文讚台灣人　「更欣賞台灣蓬勃的經濟發展」

▲總統蔡英文接見「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話」訪團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日接見「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話」訪團。愛沙尼亞前總理安席蒲（Andrus Ansip）在致詞時表示，台灣現在所擁有的成就，來自於人民的努力，他非常敬佩台灣自由的人民以及強健的民主，更欣賞台灣蓬勃的經濟發展。

蔡英文表示，今年論壇探討了台海情勢和全球安全秩序、資訊戰及認知作戰等「灰色地帶衝突」、對民主的影響和挑戰，同時關注全球供應鏈重組和台灣的角色。每一項議題都是重大的挑戰，需要全球民主國家攜手合作，一起克服，尤其台灣位在守護民主防線前緣，時常面對認知作戰、假訊息和網路攻擊。

蔡英文指出，這幾年來，台灣持續與美國、日本、歐盟、澳洲、加拿大等民主國家強化合作，相互交流對抗假訊息的經驗，維護言論自由。她期待台灣與訪賓的國家有更多的交流合作，共同守護民主自由的價值，而台灣的公民社會，也會積極與世界各地的夥伴分享相關經驗。

蔡英文說，如同訪賓來台參與論壇，展現對台灣的重視，非常感謝許多國際友人公開強調，台海和平穩定是全球安全和繁榮不可或缺的一部分。她認為，台灣所處的區域正面臨關鍵時刻，期盼訪賓們持續在國際上發揮重要影響力，共同守護印太區域的和平繁榮。

蔡英文指出，儘管艱鉅的挑戰依然存在，但如同愛沙尼亞前總理安席蒲（Andrus Ansip）昨日在凱達格蘭論壇上所說，「沒有任何民主國家應該孤軍奮戰」，「一定會團結一致，全力守護共同價值，為國際社會貢獻心力」。

隨後，安席蒲致詞時表示，台灣現在所擁有的成就，來自於人民的努力。他非常敬佩台灣自由的人民以及強健的民主，更欣賞台灣蓬勃的經濟發展。

安席蒲表示，此行來到台灣，令他印象最深刻的，是台灣領先全球的晶片製造產業，現今所處的時代，充斥著許多危機、戰爭，以及與中國的不對等關係，這讓很多人重新思考世界的局勢。

他表示，從俄國發動的戰爭，以及他們在歐洲引發的能源危機，我們理解到單方面依賴一個威權國家是多麼危險，因此希望能在一些領域上擁有科技的主權。

安席蒲認為，歐洲尋求科技主權，並不代表要奉行孤立主義、保護主義或終結自由貿易；相反地，民主國家應該要更加緊密合作，以平衡這些趨勢，無論他們位於世界哪個地方，台灣及歐盟等理念相近的國家應該更加團結起來。

安席蒲表示，台灣與愛沙尼亞是理念相近的國家及民主夥伴，共享民主、自由以及人權等價值。他也會竭盡所能與台灣建立良好關係，相信台灣與愛沙尼亞、台灣與歐盟之間將更為深化合作，他希望可以為此做出貢獻。

▼總統蔡英文接見「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話」訪團。（圖／總統府提供）

