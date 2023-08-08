日本前首相見蔡英文　「聽到賴清德守護台灣的決心就放心了」

▲日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德8日中午設宴款待日本前首相麻生太郎，而下午麻生太郎則與總統蔡英文在總統府內舉行會晤。麻生太郎在致詞時表示，他在午宴時，聽到身為民進黨總統參選人的賴清德堅決要守護台灣的決心，聽到這話他也就放心了。

麻生太郎表示，他到總統府有數十次，這是第一次在總統府享用午餐，如此的款待方式，他要再次表達感謝之意；他也分享，這次來訪有機會可以跟總統參選人見面，尤其是跟民進黨總統參選人賴清德一起共進午餐，而且聽到賴清德堅決要守護台灣的決心，他聽到這話就放心了。

麻生太郎說，台日在斷交之後，日本的執政黨、自民黨青年局也跟台灣的相關部會，維持年輕人之間的交流跟往來，這已經有非常漫長的悠久歷史。他說，除了自己之外，前首相安倍晉三、現任首相岸田文雄等人，都曾經擔任過青年局長。

麻生太郎表示，在他們在青年局的時候，到台灣訪問也都受到台灣人的教導，現在自民黨跟台灣維持良好的關係，相信是青年局打下的傳統跟關係，有一直延續到現在。

麻生太郎說，日本的外務省舉辦的國際漫畫大賞，去年台灣囊括了冠亞軍兩大獎項，他知道日本的漫畫在台灣受到歡迎。他也用知名漫畫「海賊王」來比喻台日關係，他說，海賊王在台灣相當受到歡迎，漫畫的主角魯夫，在20年來都沒有背叛過朋友，沒有在朋友危難時見死不救，跟周遭維持良好的關係，所以魯夫成為集團的領袖。

麻生太郎表示，這是漫畫裡的故事，他藉由這個故事來引申台日關係，這除了建立深厚的關係，希望台日關係可以綿遠流長，持續發展下去。他說，朋友有難的時候，可以互相伸出援手，患難見真情，好事的時候可以共同分享喜悅，他到台灣訪問衷心期盼台日的信賴關係可以增溫，可以更加濃厚，對於自己可以扮演這樣的角色，感到榮幸也幸福。