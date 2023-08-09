大陸台商子女夏令營第一梯結業　成員參訪總統府受蔡英文親切接待

▲大陸台商子女夏令營成員與蔡英文總統合照。（圖／海基會提供）

記者魏有德／綜合報導

海基會舉辦的大陸台商子女夏令營第一梯次結業式受颱風影響延至今（8）日舉行，成員們也在海基會董事長李大維的陪同下，前往總統府參觀訪問，受到總統蔡英文的親切接待，一行人還在府內留下具紀念意義的合照，為睽違三年後重新舉辦的大陸台商子女夏令營第一梯次劃下完美句點。

▲大陸台商子女夏令營成員參訪總統府。（圖／海基會提供）

夏令營成員參訪總統府時，蔡英文特別撥空現身與成員們合照，讓參與活動的成員們驚喜歡呼，蔡英文在合照前還詢問，「「有沒有人是第一次來總統府？」此時，幾乎所有人都舉手說，「第一次來」，蔡英文還風趣回應，「這表示你們都還很年輕！」

在導覽志工的帶領下，夏令營成員們仔細的觀看各展廳的介紹，從歷史，文化等各個面向了解台灣發展歷程。

▲海基會董事長李大維與參加夏令營的台商子女及家長合影留念。（圖／海基會提供）

李大維在夏令營結業式致詞時表示，疫情中斷3年後，終於可以恢復舉辦夏令營，還在嘉義順利完成2個梯次課程，非常感謝所有隊輔對小朋友的照顧，「50幾年前我也當過營隊輔導員，這樣的經驗可以練習當一個組織者、領導人，很有意義，台灣是我們永遠的家，希望台商子女們回到中國大陸後要好好讀書，也不要忘記自己的家鄉。」

參加夏令營的學員家長透露，小孩是第一次參加海基會台商子女夏令營，以前就聽說活動很有趣，很可惜2個小孩只有搶到1個名額，希望明（2024）年可以擴大辦理，讓更多的臺台商子女有機會參加。」