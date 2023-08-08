媒體人分析賴清德專訪目的　「化解英系心結、撕掉台獨標籤」

▲賴清德接受三立新聞節目專訪。（圖／三立提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德近日首度接受媒體專訪，除了兩岸關係、政策的論述外，也透露與總統蔡英文私下的關係，也發討論。對此，媒體人羅旺哲8日就在臉書分析，賴清德這次專訪的目的就是希望能夠跟英系化解心結、然後撕掉自己給外界「台獨金孫」的標籤。

羅旺哲指出，賴清德透露曾邀蔡英文來到萬里老家，這個訊息背後不只要透露「英賴和解」，讓過去外界所說的互相猜忌「已成雲煙」，這也可能達成一種效果，因為賴清德現在民調卡住，如果要往上走，不只需要展現「尊英」，更需要「英粉」加持，畢竟民調上很明顯，民進黨雖然民調低，但蔡英文個人的民調，是高於民進黨；再者，除了英粉外，賴清德目前最缺的年輕人支持度，也希望藉由「尊英」，讓過去力挺蔡英文的年輕人回歸。

此外，羅旺哲提出還有一個重點就是「撕台獨、求共識」，他分析，即將出訪美國的賴清德，之前因為「白宮說」，傳出讓美方對他有疑慮，甚至可能影響過境規格，所以在這個時間點，賴清德必須不能再成為美中台之間的「麻煩製造者」，因此，過去被說是「台獨金孫」，賴清德現在說自己是「政治金童」，先把台獨標籤撕掉。

羅旺哲也提到，賴清德說「台灣不屬於中華人民共和國的一部份，台獨就是稱呼自己的國名，有中華民國，有中華民國台灣，有時候也會用台灣來稱呼國家，這就是目前台灣的狀況」，簡單講，這句話就是要追求台灣人對目前狀況的「最大共識」。

羅旺哲表示，從一段專訪跡象來看，民進黨已經走向團結，也把賴清德本來自己的兩岸路線修正，減少爭議。