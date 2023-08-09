馬辦批蔡英文債留子孫　他曝數據：國際認證的Bumbler怎麼好意思？

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

馬英九基金會日前批評，蔡政府透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元，「是真正的債留子孫。」對此，民進黨立委許智傑9日回應，蔡政府不只財政有剩餘，還發現金還稅於民，反觀馬政府8年1兆7000多億的舉債創歷史新高，633通通跳票，更是國際認證的Bumbler，怎麼好意思笑蔡英文？

對於債務爭議，民進黨團8日公布相關數據，公務預算部分，從2018年度到2021年度的舉債金額是0；至於蔡政府執政7年來為何僅增加4350億元債務，「關鍵在於債務還本，因為我們依公債法不斷還本啊。請問在野黨，這個數字可以造假嗎？」

民進黨團指出，從2000年阿扁執政1兆4923億、馬英九是1兆7344億、蔡英文是4350億，而長期債務償限為40.6%，蔡政府上任時是33%，後逐年下降至今年7月的27.2%，請問在野黨，這個數字可以造假嗎？

對於相關爭議，許智傑則表示，數字會說話，馬辦批評蔡政府用竹竿逗菜刀的方式、足不可取！蔡政府不只財政有剩餘，還發現金還稅於民，同時舉債也是有史以來最少的一任總統。

許智傑直言，反觀馬政府8年1兆7000多億的舉債創歷史新高，633通通跳票，更是國際認證的Bumbler（無能、猶豫不決的人），最後一名的馬總統怎麼好意思笑第一名的蔡英文總統呢？

而此次北斗鎮長補選，由郭台銘、柯文哲力挺的顏宏霖勝出，許智傑直言，北斗鎮長期藍大於綠，是民進黨艱困選區，地方選舉的因素錯綜複雜，政黨提名並非唯一關鍵，不過，面對柯文哲、郭台銘未來可能結盟，民進黨面對總統選戰要更戒慎小心、戰戰兢兢。

對於柯文哲、民眾黨近期民調下滑，許智傑指出，柯文哲過去到現在的所有失言，被選民看破手腳，尤其30-39歲的支持度下降許多，反觀賴清德端出具體牛肉，針對社會住宅、學費補助、去年減稅陸續推出務實對策，選民比較之下，自然會比較欣賞和支持賴清德，我們有信心、要小心、繼續拼。