雲林登革熱重症搶救2周仍住加護　退燒後才是危險期！注意5大徵兆

▲疾管署疫情周報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年本土登革熱疫情嚴峻，到目前為止已經累計9例重症還有1例死亡。疾管署防疫醫師林詠青說明，重症個案還有3人在住院治療，其中1名在雲林的70多歲女性情況較嚴重，就醫近2周仍在加護病房搶救，且插管使用呼吸器，生命徵象不穩。提醒登革熱症狀在退燒之後48小時內才是危險期，要注意有無重症警示徵兆。

根據疾管署最新統計，國內上周新增264例登革熱本土病例，再創單周新高；今年從6月中旬發生首例本土個案以來，至今已經累積1,109例本土病例，其中台南市920例、雲林縣135例、高雄市38例、嘉義縣5例、台中市4例、屏東縣4例、南投縣2例及苗栗縣1例，截至目前全國已有8縣市出現本土病例，病例數為近10年以來同期最高。

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值得注意的是，目前累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及台南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。

林詠青說明，目前仍住院3名個案，最嚴重是一名雲林縣70多歲女性，這名個案是從7月底入住加護病房至今已經快要兩周，目前還在治療是因其重症狀況有導致休克、呼吸窘迫、血小板低下、出血等狀況，且住院過程中自主呼吸狀況不佳、血氧低，還在插管接呼吸器治療當中，生命徵象不穩，持續在加護病房觀察。至於另外2名住院個案居住台南市，也都是長者，有潛在慢性疾病，在一般病房住院觀察，狀況較為穩定。

林詠青指出，感染登革熱約有四分之三個案無明顯症狀，但有約5%的患者可能變成重症，高風險族群包含嬰兒、年長者、孕婦、肥胖、有慢性潛在疾病如糖尿病、腎衰竭、溶血性疾病等，另以前感染不同型別登革熱的人，重症風險也比較高。

林詠青表示，大部分登革熱病人可以在家觀察，要多注意體溫、血壓監測，也要注意補充水分，更重要的是要觀察登革熱的症狀順序，最初會有發燒症狀，持續約2~7天，之後大部分就會退燒，但此時才是關鍵。

「不是退燒就沒事」林詠青強調，退燒不是症狀完全解除，接著會進入24~48小時的危險期，要觀察是否出現警示症狀包含腹部疼痛、持續嘔吐、黏膜出血、嗜睡、躁動不安等，嚴重出現休克。如果沒有併發重症，在這段時間之後，大部分病人就會開始改善。

疾管署強調，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，要給予妥適醫療處置。

▲登革熱疑似症狀與就醫注意事項，防蚊產品使用提醒。（圖／疾管署提供）