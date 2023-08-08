今年登革熱不到2個月破千例！竄升比2015大流行快　已8縣市有本土

▲疾管署發言人曾淑慧說明感染登革熱後防蚊措施。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年本土登革熱已經創下10年同期最高，且不到2個月病例數已經突破千例，8縣市有本土個案。疾病管制署今（8）日坦言，今年疫情上升速度比2015年登革熱大流行要快，但不代表今年疫情一定比較嚴重，每年狀況不同，還要持續觀察。

根據疾管署最新統計，國內上周新增264例登革熱本土病例，再創單周新高；今年從6月中旬發生首例本土個案以來，至今已經累積1,109例本土病例，其中台南市920例、雲林縣135例、高雄市38例、嘉義縣5例、台中市4例、屏東縣4例、南投縣2例及苗栗縣1例，截至目前全國已有8縣市出現本土病例，病例數為近10年以來同期最高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全國疫情以台南市最為嚴峻，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，台南病例增加最快在永康區與東區，其他區也有零星個案，但大多有疫情群聚區活動史，病例分布里別持續增加；至於雲林縣登革熱仍以古坑鄉為主，高雄市上周新增左營區心中里群聚，屏東縣則新增萬丹鄉群聚。

▲疾管署疫情周報，疫情中心副主任李佳琳。（圖／疾管署提供）

國內在2015年發生登革熱大流行，累積個案超過4萬例，又以台南、高雄最嚴重，今年疫情來勢洶洶，是否會超過該年？疾管署副署長曾淑慧表示，當年首例於5月發生，歷經97天突破千例；李佳琳補充，觀察今年病例上升速度確實比2015年快，但是每年疫情狀況不同，且經歷大流行後各縣市經驗較充足，疫情發展還要觀察。

李佳琳也坦言，目前登革熱處於流行期，加上近期受到颱風等影響各地降雨，可能使病媒蚊指數上升，疫情傳播風險也隨之上升。曾淑慧則強調，將持續監測且檢討防治作為，預期在中央與地方努力下，疫情應該不會高於2015年。

疾管署提醒，適逢暑假期間，民眾入出境、往來各地交流頻繁，加上氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，各縣市均有登革熱流行風險，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，留意家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。

▲登革熱疑似症狀與就醫注意事項，防蚊產品使用提醒。（圖／疾管署提供）